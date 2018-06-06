Армия США модернизирует «третью руку» для пулемета

Модернизация «третьей руки» позволит солдатам армии США использовать её с тяжелым вооружением — например, пулеметом. Как пишет 5 июня N+1, исследовательская лаборатория уже работает над улучшением устройства, сейчас проводятся полевые испытания.

«Третья рука» – это механическое устройство, которое крепится к поясу. Оно сделано из углепластика и весит около полутора килограммов. «Рука» помогает равномерно распределить вес тяжелого вооружения и стабилизировать его. Кроме того, боец может освободить руки.

Приспособление повышает точность стрельбы и снижает усталость у солдат. Ранее в армии США испытывали подобное устройство, однако оно позволяло удерживать только автоматы M4 весом около 3,4 кг. В новую «третью руку» можно вложить пулеметы М240В (12,5 кг) и М249 (10 кг).