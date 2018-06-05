Макрон сравнил разговоры с Трампом с сосисками: лучше не знать, что внутри

Президент Франции Эммануэль Макрон привёл кухонную аналогию разговору с Дональдом Трампом. По его мнению, лишние подробности только испортят аппетит.

Как сообщает Reuters 5 июня, цитатой французский лидер ответил на просьбу журналистов прокомментировать материал CNN о его телефонном разговоре с президентом США, который якобы пошёл не по плану. Источники рассказали изданию, что Макрон в жесткой манере попытался переубедить коллегу, «это было ужасно». Подтверждать или опровергать президент не стал и вместо деталей привёл высказывание о сосисках.

«Как говорил Бисмарк, если бы мы объясняли людям, как делаются сосиски, вряд ли они стали бы их есть», – не стал подтверждать или опровергать нелицеприятный разговор Макрон. – «Мне нравится, когда люди видят готовое блюдо, но я не уверен, что кухонные комментарии помогут с доставкой еды или улучшат аппетит».

При этом он отметил, что такая политика воздержания относится к разговорам не только с Трампом, но и со всеми мировыми лидерами.

Высказывание о сосисках и политике распространено в нескольких вариантах. Чаще всего афоризм приписывают «железному канцлеру» Германии Отто фон Бисмарку. Однако первым «Законы, как и сосиски, уважают тем больше, чем меньше знают, как они делаются» сказал юрист и литератор Джон Годфри Сакс.