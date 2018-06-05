СМИ: Польская комиссия обнаружила следы взрывчатки на обломках разбившегося самолета Качиньского

Польская комиссия, которая ведет расследование крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском, нашла следы взрывчатки на обломках Ту-154 и теле одной из жертв. Об этом 5 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на местную прессу.

Напомним, ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич, который возглавляет расследование, говорил, что причиной катастрофы мог стать взрыв на борту самолета. В октябре прошлого года польские эксперты заявили, что на самолет на большой высоте «воздействовала большая энергия». Правда, они сами подчеркивали, что на основании только этих данных нельзя делать однозначных выводов.

Сейчас польская комиссия якобы обнаружила новые доказательства — следы взрывчатки. Правда, в почве на месте катастрофы таких же химических соединений не нашли.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря 2017-го назвал блефом и чушью предположение польского журналиста, что самолет Качиньского был взорван «с подачи» Москвы.