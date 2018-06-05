На КАД фура смяла «Жигули» с фруктами и водителем

Авария с участием фуры и легкового автомобиля произошла во Всеволожском районе Ленобласти вечером 5 июня. Водителя из раздавленного «ВАЗа» вытащили живым.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, ДТП произошло ближе к 88-му километру внешнего кольца КАД в 21:20. Двигавшийся от вантового моста в сторону Мурманского шоссе легковой «Вис» угодил под грузовой «Рено Премиум». Отечественный автомобиль оказался практически полностью замят под переднюю часть фуры. Апельсины, которые, по всей видимости, были в салоне легковушки, рассыпались по дороге.

Водителя «ВАЗа» достали из салона живым, но с серьезными травмами. Мужчина госпитализирован. Из-за аварии движение по кольцевой автодороге ограничено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор растянулся более чем на два километра, стоящие в хвосте водители советуют тем, кто едет в город, съезжать на набережную.