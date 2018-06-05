Глава Минэнерго: Государство может поддержать «Газпром» после ареста активов

Правительство России изучит вопрос о поддержке «Газпрома» после ареста его активов в Европе.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом 5 июня заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Он уточнил, что окончательное решение будет принято после юридических консультаций.

«Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить»,— цитирует издание слова Новака.

Глава Минэнерго подчеркнул, что действия «Нафтогаза», по запросу которого арестуют активы «Газпрома» в Нидерландах, «бросают тень» на дальнейшие отношения с Киевом по транзиту и поставкам газа.

Напомним, как сообщили 5 июня в «Нафтогазе», в Нидерландах были арестованы активы «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Под арестом оказались доли российской корпорации в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих «дочек».