КС отверг жалобы петербургских оппозиционеров на суровое наказание за митинги

Конституционный суд РФ отклонил жалобы участников оппозиционных акций в Петербурге на чрезмерность наказания за повторное нарушение правил проведения митинга. Санкции, действительно, суровые, но прав граждан они не нарушают, посчитали в КС.

Как сказано в определениях от 14 мая, опубликованных 5 июня на сайте КС, депутаты имеют право установить более строгую административную ответственность за повторное правонарушение. Судьи КС не отрицают, что предусмотренное частью 8 статьи 20.2 КоАП наказание является самым суровым, но только в рамках этой статьи. К тому же, повторно привлеченные за нарушение порядка проведения митингов «осознают противоправность своего поведения и сознательно пренебрегают требованиями закона», а, значит, и своей обязанностью соблюдать Конституцию.

В документе подчеркивается, что административное наказание призвано предупреждать повторные нарушения и не имеет целью унизить человеческое достоинство. Кроме того, санкции части 8 статьи КоАП вариативны, и местные суды могут в каждом конкретном случае как назначить штраф, так и приговорить к аресту. Оценка же обоснованности назначения административного ареста в компетенцию Конституционного суда не входит.

Излишней суровость санкций за нарушение правил проведения митингов (пусть и повторное, но «мирное и без оружия») сочли оппозиционеры, которые были осуждены в Петербурге в течение года. КС отклонил жалобы Андрея Пивоварова, Тимофея Городилова, Андрея Жексимбаева и Николая Артеменко.