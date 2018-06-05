«Почта России» доставила из Бурятии в Петербург вместо шубы две бутылки алкоголя

Жительница Курумканского района Бурятии дошла до Верховного суда региона, чтобы наказать «Почту России» за ошибку. 5 июня ее исковые требования удовлетворили, сообщает пресс-служба суда Советского района Улан-Удэ.

История началась еще в 2014 году — тогда женщина отправила из Курумкана в Петербург шубу стоимостью 100 тысяч рублей. Однако в Северную столицу вместо дорогостоящей одежды прибыли две бутылки алкоголя. В Курумканском отделении «Почты России» создали специальную комиссию для выяснения всех подробностей происшествия. Как оказалось, посылки вскрывались, а затем были заново проклеены. После этого местные полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («кража»).

«Почта России» признала ошибку и выплатила женщине 3 тысячи 712 рублей 90 копеек. Однако пострадавшую это не устроило — она подала иск в суд. Советский районный суд постановил взыскать с почты 10 тысяч рублей и 5 тысяч штрафа. Напомним, шуба стоила около 100 тысяч рублей — и женщина решила попытаться взыскать всю сумму. Верховный суд Бурятии встал на ее сторону — теперь «Почта России» должна возместить полную стоимость шубы, 10 тысяч рублей за моральный ущерб и еще 53 тысячи штрафа.