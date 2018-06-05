Сборная России не смогла одолеть турок в последнем матче перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией. Матч, проходивший 5 июня в Москве, завершился со счетом 1:1.

В первом тайме российская команда выглядела не лучшим образом и до 30-й минуты даже не смогла нанести ни одного удара по воротам турок. Зато первый же удар оказался голевым — Александр Самедов забил с подачи Алана Дзагоева. Перерыв пошел на пользу сборной Турции — после трех замен со свежими силами турки смогли сравнять счет — гол забил нападающий Маллы.

Отметим, это был последний матч российской сборной перед домашним чемпионатом мира. Напомним, до этого команда под руководством Станислава Черчесова проиграла Бразилии, Франции и Австрии. Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.