Сборная России не смогла одолеть турок в последнем матче перед ЧМ-2018
Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией. Матч, проходивший 5 июня в Москве, завершился со счетом 1:1.
В первом тайме российская команда выглядела не лучшим образом и до 30-й минуты даже не смогла нанести ни одного удара по воротам турок. Зато первый же удар оказался голевым — Александр Самедов забил с подачи Алана Дзагоева. Перерыв пошел на пользу сборной Турции — после трех замен со свежими силами турки смогли сравнять счет — гол забил нападающий Маллы.
Гооол! Самедов, 1:0 pic.twitter.com/ncPD5q1rGU— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.
Отметим, это был последний матч российской сборной перед домашним чемпионатом мира. Напомним, до этого команда под руководством Станислава Черчесова проиграла Бразилии, Франции и Австрии. Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.