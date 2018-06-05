В Чернобыле горит 10 гектаров «рыжего леса»

В зоне отчуждения в Чернобыле горит лес.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, пожар начался около 10 утра (11:00 по московскому времени) 5 июня, причиной стало возгорание сухой травы.

К вечеру локализовать огонь не удалось. Горит «рыжий лес» – так называют наиболее пострадавшую после аварии на АЭС зону. Площадь возгорания составляет 10 гектаров. В тушении пожара принимают участие 30 единиц техники и 131 человек.

Авиация спасателей уже сбросила на лес под Чернобылем около 86 тонн воды (19 сбросов). В ГСЧС уверяют, что «распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается», а радиационный фон «находится в пределах нормы».