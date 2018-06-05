Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам

Еще
12:52 08.06.2018
Пришлите свою новость!
12:36
После «прямой линии» Путина Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
12:31
На Гавайях вулкан создал полтора километра суши и продолжает извержение
12:10
До Исаакия — 900 м. В противоположную сторону
11:58
«Чернышевскую» по утрам будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора
11:41
Экс-начальник охраны Януковича: Президента Украины хотели застрелить, забросать «коктейлями Молотова» и сжечь заживо
11:36
В Петербурге нашли трех незаконно ввезенных в страну детей
11:32
Фильм о Кире Муратовой покажут в Фонтанном доме
11:20
На первом социальном фестивале участники покажут торжество силы духа
11:06
Путина встретили в Китае «Катюшей»
11:01
«Росконтроль» нашел в развесных креветках мышьяк
10:55
Спасатели тушили текстиль на площадях комбината «Советская звезда»
10:51
СМИ: «Зенит» интересуется капитаном «Наполи»
10:48
СМИ: По секретному приказу в России уничтожают сведения о репрессированных
10:29
Украина сообщила об открытии запасов газа под Харьковом
10:13
Российский «Терминатор-3» получит снаряды для борьбы с беспилотниками
09:47
СМИ: Путин попросил организовать ему встречу с Трампом
09:44
Тереза Мэй предложит G7 совместно бороться с российскими кибератаками
09:30
США предлагают провести церемонию награждения ЧМ-2018 за пределами России
09:25
Помощник генпрокурора переходит на должность заместителя главы МЧС
09:01
СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за её «учительского» тона
08:41
Налетчик на велосипеде вывез из "Связного" на Большой Охте выручку и смартфонов почти на миллион
08:36
Проспект Славы парализовал сломавшийся светофор
08:26
На Украине сообщили о перехвате транспортным самолётом корабля ВМФ России
08:12
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
08:06
Facebook по ошибке отключила приватный режим для 14 миллионов пользователей
01:55
Фильмы про ад Данте, ленинградский андерграунд и Пугачеву покажут на свежем воздухе
01:42
В “Авроре” вспомнят “Лоуренса Аравийского”
01:26
Как говорить с подростками о блокаде, расскажут в Фонтанном доме
01:04
В “Родине” пройдет мини-ретроспектива Альмодовара
00:37
Яндекс решил, что самый популярный футболист России - Дмитрий Тарасов
00:21
Депутаты Рады заявили о потере контроля над Одессой
00:13
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с председателем комитета начальников штабов США
07/06
Газпром обратился в суд в Швейцарии из-за спора с Нафтогазом
07/06
Мексика подала иск в ВТО из-за пошлин США
07/06
Госсекретарь США: Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности
07/06
СБУ: В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и 200 тысяч долларов
07/06
Зеппельту вручили главный орден ФРГ
07/06
Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС
07/06
Трамп посулил КНДР "светлое будущее"
07/06
Сборная Испании прилетела в Россию на мундиаль
07/06
НАТО создаст два новых командования: в Норфолке и Ульме
07/06
Власти Австралии вновь решили не ездить на российский мундиаль
07/06
Порошенко позовут на саммит НАТО
07/06
Россия одобрила строительство "Северного потока - 2"
07/06
«Фонтанка» - лауреат премии Free Media Awards 2018
07/06
В Мраморном дворце проведут лежачий концерт
07/06
Грязный фонтан на Большой Морской обещают отмыть к мундиалю
07/06
Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву
07/06
Из 47 человек в «списке Бабченко» охрану приставили только к семерым
07/06
Зюганов предложил провести референдум о пенсионном возрасте: Мужик и так не доживает до пенсии!
07/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июня
07/06
В гибели не дождавшегося скорой помощи петербуржца обвинили диспетчера
07/06
Пожар в «рыжем лесу» Чернобыля тушили два дня
07/06
Лжеполицейские заставили петербуржца признаться в хранении наркотиков и потребовали выкуп
07/06
На дороги Петербурга и Ленобласти выходят молодые лоси
07/06
Шведы одобрили «Северный поток - 2»
07/06
На набережной Фонтанки полностью завершен ремонт
07/06
При взрыве на полигоне в Ленобласти пострадали трое военных
07/06
Смольный поможет родственникам раненной в Сирии женщины, которая обратилась к Путину
07/06
Мурзинка снова стала цвета баклажана, на месте работают экологи и чиновники
07/06
Путин о покушении на Бабченко: Любая инсценировка всегда контрпродуктивна
07/06
Газзаев, пожелавший Путину помощи от святых: Мне удалось сказать ему то, что я хотел
07/06
Председатель «милоновского» избиркома ушел в отставку
07/06
Глава Фонда капремонта: Нашим сотрудникам нужна справка от психиатра
07/06
Бесхозный предмет убрали с путей, движение на синей линии метро восстановлено
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
08.06.2018 12:32

Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам

Из тысячи петербургских заявок только единицы сумели получить земельный участок по программе «Дальневосточный гектар». Остальным достались отказы или отписки местных чиновников.
Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам
Евгений Ткачёв/Интерпресс

Предложение покорить Дальний Восток разбудило колонизаторов в жителях Петербурга и Москвы. Два года в ожидании ответа на коллективные заявки они на спутниковых снимках разглядывали будущие земли, просчитывали бизнес-планы, расставляли воображаемые домики в воображаемых коммунах. К лету 2018 года к освоению дальневосточной целины петербуржцы так и не приступили, но зато могут точно рассказать, где бывает бесплатный гектар.
 
«Во Владивосток часто не полетаешь. Но неизвестно, как будет развиваться мир дальше. Возможно, через лет 10 там появится особая экономическая зона. К тому же рядом Китай, Корея, Япония», — рассуждает петербуржец Михаил Барков. Он занимается разработкой компьютерных игр, в Петербурге у него своя студия. Михаил рассказывает, что гектар решил получить сразу же, как только услышал о нем в новостях. Он привлек друзей, они вместе подали коллективную заявку на 7 га и теперь ждут ответа. Друзья выбрали участок в 3 км от побережья Славянского залива недалеко от поселка Славянка в Приморском крае.
 
«Выбирали долго и с трудом – сайт не самый удобный, приходится пользоваться спутниковыми снимками из поисковиков, — говорит Михаил. — Но добираться, думаю, будет несложно: до Славянки хорошая дорога от Владивостока и час езды. Или паром. А до участка проселочная дорога. В общем, будет желание — можно и переехать. Не будет — отказаться от участка можно в любое время».

Выращивать Михаил Барков пока ничего не планирует, рассчитывает построить летний домик, а потом, если будут деньги и желание, открыть небольшую турбазу или производство примерно за 7 млн рублей. «В крайнем случае, можно просто поехать с палатками на свой участок. Побегать по семи гектарам, поорать», – мечтает Михаил.
 
Однако шансы, что мечта Михаила станет реальностью, пока невелики.
 
Всем по гектару
 
Любой гражданин России может один раз в жизни получить гектар земли на Дальнем Востоке по договору безвозмездного пользования (платить налог по нему не нужно).
 
Закон о «Дальневосточном гектаре» действует с 2016 года, идея принадлежит министерству развития Дальнего Востока, которое занимается привлечением в регион трудовых ресурсов и инвестиций. «Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ»», — поясняют в ответственном за реализацию проекта Агентстве по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВ).  
 
Гектар можно осваивать в рамках «разрешенного вида использования», это может быть сельское хозяйство, бизнес-проект или просто дачное строительство. Если в течение 5 лет участок будет освоен, он переходит в полную собственность гражданина и его можно продать. Но, если нарушить условия договора, его отнимут. При этом, подключаться к сетям и строить инфраструктуру придется на свои деньги, а через три года нужно отчитаться об освоении участка местным властям: рассказать, построено ли на нем то, что планировалось, проведены ли сети.
 
На своем сайте агентство предлагает десятки готовых бизнес-планов. Среди них, например, проект автомойки за 4,1 млн рублей со сроком окупаемости в 1 год, который разработал Иван Ильин, член молодежного правительства Хабаровского края. Пасека за 380 тыс. рублей, по плану участника конкурса идей по развитию дальневосточных гектаров Сергея Бибеева, окупится всего за полгода. Есть и проекты консалтинговых фирм. Так, компания «АИ-Консалт» оценивает затраты на создание охотничьей базы на гектаре в 15 млн рублей с окупаемостью 5 лет. Но не возбраняется предлагать и любые другие идеи.
 
С 1 июня 2016 года право на «дальневосточный гектар» получили жители одноименного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года – остальные россияне.
 
По данным АРЧК ДВ, за два года действия программы петербуржцы подали 1,1 тысяч заявлений. Всего по России поступило 117 тыс. заявок, из них 40 тыс. уже удовлетворены. При этом 80% заявителей проживают в ДФО. «Самые хорошие места разобрали местные жители, которые получили возможность выбрать участки за несколько месяцев до всей остальной страны», — констатирует Михаил Барков.
 
Тем не менее Петербург входит в пятерку регионов-лидеров по количеству заявлений вместе с Москвой и Московской областью (3,6 тысяч заявок), а так же Краснодарским краем (715 заявок).
 
Цели большинства участников программы никак не связаны с бизнесом, 41% хотят построить индивидуальное жилье, 13% намерены использовать гектар, как дачу. Фермерством собираются заняться 26% заявителей, туризмом – 12%. На дачное строительство делают ставку в основном местные жители, а петербуржцы и москвичи нацелены как раз на сельскохозяйственные проекты.
 
Коллективный отказ

Однако выбрать хороший участок непросто. Из программы исключены заповедники, участки, примыкающие к населенным пунктам, водным объектам, памятникам культуры и другие привлекательные места. Сотни претендентов из Петербурга получили отказы из-за того, что выбранные ими участки находятся в охотничьих угодьях. Не подлежат дальнейшей приватизации и земли лесного фонда – их после освоения можно будет оформить только в долгосрочную аренду.
 
Больше половины из тысячи петербургских заявок – коллективные, как в случае Михаила Баркова с друзьями. Закон не запрещает объединяться для освоения больших территорий, но никто из них землю пока не получил. Заявителям, которые просят 1-2 гектара, ждать ответа приходится около года, совместные заявки рассматривают еще дольше.
 
В ожидании ответов петербуржцы активно объединяются в группы по интересам. Одним из первых появился проект «Петербургская слобода». На старте он включал несколько сотен человек – 30 участников планировали переехать сразу и выступить в роли колонизаторов, еще около сотни собирались подтянуться спустя несколько лет, а остальные обещались выступить инвесторами.
 
Но за два года в «Слободе» никто так и не получил землю по коллективным заявкам и в проекте осталось 20 активных участников и 30-40 тех, кто просто ждет решения. Куратор «Слободы» Юрий Бугаев рассказывает, что с такими проблемами сталкиваются не только петербуржцы.
 
«Местные власти отказать в выдаче участков не имеют права, но могут предложить альтернативные территории. И когда они получают коллективную заявку, то предлагают отдельные гектары в разных районах. Чтобы мы потом стояли там в одиночных пикетах: «Дайте нам свет, дайте нам воду», — говорит Бугаев. Он считает, что в 2017 году большую часть Приморского края назначили охотничьими угодьями именно для того, чтобы не пустить в регион приезжих из европейской части России. Менять назначение земель пришлось депутатам Госдумы на федеральном уровне, а за это время самые лучшие участки были разобраны местными жителями.
 
Бугаев уверен, что одиночкам ехать на гектар смысла нет, а коллективно на Дальний Восток попасть невозможно. «Мы собрали 150 человек из Петербурга, которые были готовы переехать, хотели получить землю одним куском. Нашли участок в Приморском крае около Тереховки, под него сделали бизнес-план, продумали даже расстановку домиков. Но вместо этого куска нам предлагают гектары вразнобой, — говорит Юрий. — Если честно, я очень разочарован, хорошая идея, которой мы загорелись, превращается в популизм и отмывание денег. На Дальнем Востоке насоздавали кучу структур, вроде АРЧК, которые работают как пиар-агентства при проекте, и больше никакого толку от них нет».
 
Проект общественного движения «Дальневосточный гектар» (ОД ДГ) «Кедровый дар» включал 2 тысячи человек, которые планировали заниматься сбором дикоросов, и тоже не был реализован. «На одном гектаре экономику не выстроить, для дачи это много, для сельского хозяйства — ни о чем, самое скромное фермерство требует 50 гектаров, среднее — от 200 гектаров», – согласен Михаил Головизин, председатель совета ОД ДГ.
 
Сам он узнал о программе в 2015 году, когда закон о гектаре был еще проектом. Начал отслеживать новости по этой теме и подал заявку ночью 1 февраля 2017 года, как только закон позволил это сделать. Но участок Михаил тоже пока так и не получил. Он надеется, что ситуация изменится после смены руководства Минвостокразвития.
 
«Есть контакт!»
 
Павел Брагин, замруководителя управления по региональному развитию АРЧК ДВ утверждает, что крупные проекты в регионе все-таки имеются, появляются даже новые поселения. Правда,  петербуржцев и москвичей среди их основателей он припомнить не смог.
 
Среди уже рассмотренных и одобренных заявок с Северо-Запада — в основном маленькие проекты на 1 га. Учительница из Петербурга Елена Малышева рассказывает, что ее муж получил землю быстро, буквально за три месяца весны 2017 года. А у нее оформить участок рядом так и не получилось, после нескольких отказов она согласилась на гектар довольно далеко от первого. В конце июня они с мужем планируют впервые съездить посмотреть на свое приобретение. «Оставаться там или нет, мы пока не решили: мы же пока этих гектаров в глаза не видели, нужно сначала осмотреться», — говорит она.
 
Петербуржец Игорь Давыдов владеет небольшой сетью фитнес-студий в Белоруссии. Он подает заявку на гектар уже второй раз, до этого выбранный им участок оказался охотничьим хозяйством, и местные власти отказались его отдавать. «При этом участок расположен в небольшом поселке с лыжной базой. Возникает вопрос — там на людей планируется охотиться? Теперь мне предлагают участки в какой-то глуши, — возмущается Игорь. —  Сначала думал туда ехать, потом глубже узнал про местный уклад жизни, и решил, что лучше не соваться. Теперь думаю о развитии гектара только в качестве удаленного инвестпроекта».

Игорь рассказывает, что заявку подавал через специальный портал (ФИС «На Дальний Восток», подключенная к «Госуслугам»). «Сама система очень удобная и автоматизированная, но коррупция переборет любую автоматизацию. Связи и деньги — вот главное на Дальнем Востоке», — делает вывод Игорь.

«Гектарщиков»-одиночек объединяет еще одно сообщество под названием «Дальневосточный гектар», основателем которого выступает Константин Сенчило. Правда, в сообществе гораздо больше людей, которые только претендуют на участок, чем тех, кто его получил.

Счастливчики делятся опытом с теми, кто пока в самом начале пути. Например, москвич Максим пишет, что недавно уехал на Дальний Восток строить бизнес по добыче питьевой воды. А Геннадий из Зеленогорска получил гектар, съездил туда и вернулся разочарованным – участок оказался непригоден для проживания.

«Прежде чем подавать заявку, выясните планы властей: не появится ли рядом с участком полигон, дорога, застройка или завод, — советует Константин Сенчило. — Проверяйте участок по спутниковым картам: судя по уже взятым гектарам, не все знают о такой возможности. Рисуют себе участки в оврагах, болотах, на перекрестках дорог. Приготовьтесь к долгой работе с законодательством и чиновниками: оформление займет не меньше полугода. А вообще, лучше побывать там лично. Спросить себя, хочется ли вам сюда вернуться? По душе ли вам окружающая среда? Красивый ли закат?»

Гендиректор фирмы по продаже готового бизнеса «Рент-Инвест» Дмитрий Караваев считает, что развитие бизнеса на Дальнем Востоке — задача сложная и амбициозная, крупные проекты там могут появиться только при поддержке властей. Эту мысль участников сообщества «Дальневосточный гектар» попытались донести до президента Владимира Путина 7 июня во время прямой линии.

«Гектарщики» отправили по интернету множество вопросов, среди которых: «Будет ли аналогичная программа в других регионах России?», «Какие планируются меры поддержки», «Обяжут ли местные власти оказывать целинщикам содействие в подключении электроэнергии и строительстве дорог», «Появятся ли льготные кредиты и увеличат ли срок освоения гектара?»

Президент ответил, что, по его данным, программа работает и пользуется спросом, но пообещал проверить, не достались ли лучшие участки дальневосточным чиновникам.

Марина Васильева,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39

Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут

Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19

10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43

Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ

4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Экс-начальник охраны Януковича: Президента Украины хотели застрелить, забросать «коктейлями Молотова» и сжечь заживо
СМИ: По секретному приказу в России уничтожают сведения о репрессированных
СМИ: Путин попросил организовать ему встречу с Трампом
Тереза Мэй предложит G7 совместно бороться с российскими кибератаками
СМИ: Трамп не будет встречаться с Терезой Мэй из-за её «учительского» тона
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с председателем комитета начальников штабов США
СБУ: В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и 200 тысяч долларов
Зеппельту вручили главный орден ФРГ
Ереван будет против присоединения Баку к ЕАЭС
Власти Австралии вновь решили не ездить на российский мундиаль
Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам
Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг
В каких трусах полицейские служат России
Молодо. Зелено. Васкелово.
Введите санкции. Спасибо
Копите на хорошую пенсию сами. С любовью, государство
Что делить Сергею и Матильде Шнуровым в Петербурге
Как не попасть в «черный список» авиакомпаний
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
Бензин-бензин, не расти
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву

Куда можно проехать по пропуску на Крестовский

"Автодор"

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

Новости компаний
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
ГК «Эталон»
05.06.2018 13:54
В ЖК «Галактика.Премиум» начались продажи коммерческих помещений
Начались продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота».
Setl City
04.06.2018 16:30
Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века
Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
фото предоставлено компанией «КОРИС ассистанс»
04.06.2018 15:32
Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»
В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
shutterstock.com
04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.