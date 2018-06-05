Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам

Из тысячи петербургских заявок только единицы сумели получить земельный участок по программе «Дальневосточный гектар». Остальным достались отказы или отписки местных чиновников.

Предложение покорить Дальний Восток разбудило колонизаторов в жителях Петербурга и Москвы. Два года в ожидании ответа на коллективные заявки они на спутниковых снимках разглядывали будущие земли, просчитывали бизнес-планы, расставляли воображаемые домики в воображаемых коммунах. К лету 2018 года к освоению дальневосточной целины петербуржцы так и не приступили, но зато могут точно рассказать, где бывает бесплатный гектар.



«Во Владивосток часто не полетаешь. Но неизвестно, как будет развиваться мир дальше. Возможно, через лет 10 там появится особая экономическая зона. К тому же рядом Китай, Корея, Япония», — рассуждает петербуржец Михаил Барков. Он занимается разработкой компьютерных игр, в Петербурге у него своя студия. Михаил рассказывает, что гектар решил получить сразу же, как только услышал о нем в новостях. Он привлек друзей, они вместе подали коллективную заявку на 7 га и теперь ждут ответа. Друзья выбрали участок в 3 км от побережья Славянского залива недалеко от поселка Славянка в Приморском крае.



«Выбирали долго и с трудом – сайт не самый удобный, приходится пользоваться спутниковыми снимками из поисковиков, — говорит Михаил. — Но добираться, думаю, будет несложно: до Славянки хорошая дорога от Владивостока и час езды. Или паром. А до участка проселочная дорога. В общем, будет желание — можно и переехать. Не будет — отказаться от участка можно в любое время».

Выращивать Михаил Барков пока ничего не планирует, рассчитывает построить летний домик, а потом, если будут деньги и желание, открыть небольшую турбазу или производство примерно за 7 млн рублей. «В крайнем случае, можно просто поехать с палатками на свой участок. Побегать по семи гектарам, поорать», – мечтает Михаил.



Однако шансы, что мечта Михаила станет реальностью, пока невелики.



Всем по гектару



Любой гражданин России может один раз в жизни получить гектар земли на Дальнем Востоке по договору безвозмездного пользования (платить налог по нему не нужно).



Закон о «Дальневосточном гектаре» действует с 2016 года, идея принадлежит министерству развития Дальнего Востока, которое занимается привлечением в регион трудовых ресурсов и инвестиций. «Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ»», — поясняют в ответственном за реализацию проекта Агентстве по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВ).



Гектар можно осваивать в рамках «разрешенного вида использования», это может быть сельское хозяйство, бизнес-проект или просто дачное строительство. Если в течение 5 лет участок будет освоен, он переходит в полную собственность гражданина и его можно продать. Но, если нарушить условия договора, его отнимут. При этом, подключаться к сетям и строить инфраструктуру придется на свои деньги, а через три года нужно отчитаться об освоении участка местным властям: рассказать, построено ли на нем то, что планировалось, проведены ли сети.



На своем сайте агентство предлагает десятки готовых бизнес-планов. Среди них, например, проект автомойки за 4,1 млн рублей со сроком окупаемости в 1 год, который разработал Иван Ильин, член молодежного правительства Хабаровского края. Пасека за 380 тыс. рублей, по плану участника конкурса идей по развитию дальневосточных гектаров Сергея Бибеева, окупится всего за полгода. Есть и проекты консалтинговых фирм. Так, компания «АИ-Консалт» оценивает затраты на создание охотничьей базы на гектаре в 15 млн рублей с окупаемостью 5 лет. Но не возбраняется предлагать и любые другие идеи.



С 1 июня 2016 года право на «дальневосточный гектар» получили жители одноименного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года – остальные россияне.



По данным АРЧК ДВ, за два года действия программы петербуржцы подали 1,1 тысяч заявлений. Всего по России поступило 117 тыс. заявок, из них 40 тыс. уже удовлетворены. При этом 80% заявителей проживают в ДФО. «Самые хорошие места разобрали местные жители, которые получили возможность выбрать участки за несколько месяцев до всей остальной страны», — констатирует Михаил Барков.



Тем не менее Петербург входит в пятерку регионов-лидеров по количеству заявлений вместе с Москвой и Московской областью (3,6 тысяч заявок), а так же Краснодарским краем (715 заявок).



Цели большинства участников программы никак не связаны с бизнесом, 41% хотят построить индивидуальное жилье, 13% намерены использовать гектар, как дачу. Фермерством собираются заняться 26% заявителей, туризмом – 12%. На дачное строительство делают ставку в основном местные жители, а петербуржцы и москвичи нацелены как раз на сельскохозяйственные проекты.



Коллективный отказ

Однако выбрать хороший участок непросто. Из программы исключены заповедники, участки, примыкающие к населенным пунктам, водным объектам, памятникам культуры и другие привлекательные места. Сотни претендентов из Петербурга получили отказы из-за того, что выбранные ими участки находятся в охотничьих угодьях. Не подлежат дальнейшей приватизации и земли лесного фонда – их после освоения можно будет оформить только в долгосрочную аренду.



Больше половины из тысячи петербургских заявок – коллективные, как в случае Михаила Баркова с друзьями. Закон не запрещает объединяться для освоения больших территорий, но никто из них землю пока не получил. Заявителям, которые просят 1-2 гектара, ждать ответа приходится около года, совместные заявки рассматривают еще дольше.



В ожидании ответов петербуржцы активно объединяются в группы по интересам. Одним из первых появился проект «Петербургская слобода». На старте он включал несколько сотен человек – 30 участников планировали переехать сразу и выступить в роли колонизаторов, еще около сотни собирались подтянуться спустя несколько лет, а остальные обещались выступить инвесторами.



Но за два года в «Слободе» никто так и не получил землю по коллективным заявкам и в проекте осталось 20 активных участников и 30-40 тех, кто просто ждет решения. Куратор «Слободы» Юрий Бугаев рассказывает, что с такими проблемами сталкиваются не только петербуржцы.



«Местные власти отказать в выдаче участков не имеют права, но могут предложить альтернативные территории. И когда они получают коллективную заявку, то предлагают отдельные гектары в разных районах. Чтобы мы потом стояли там в одиночных пикетах: «Дайте нам свет, дайте нам воду», — говорит Бугаев. Он считает, что в 2017 году большую часть Приморского края назначили охотничьими угодьями именно для того, чтобы не пустить в регион приезжих из европейской части России. Менять назначение земель пришлось депутатам Госдумы на федеральном уровне, а за это время самые лучшие участки были разобраны местными жителями.



Бугаев уверен, что одиночкам ехать на гектар смысла нет, а коллективно на Дальний Восток попасть невозможно. «Мы собрали 150 человек из Петербурга, которые были готовы переехать, хотели получить землю одним куском. Нашли участок в Приморском крае около Тереховки, под него сделали бизнес-план, продумали даже расстановку домиков. Но вместо этого куска нам предлагают гектары вразнобой, — говорит Юрий. — Если честно, я очень разочарован, хорошая идея, которой мы загорелись, превращается в популизм и отмывание денег. На Дальнем Востоке насоздавали кучу структур, вроде АРЧК, которые работают как пиар-агентства при проекте, и больше никакого толку от них нет».



Проект общественного движения «Дальневосточный гектар» (ОД ДГ) «Кедровый дар» включал 2 тысячи человек, которые планировали заниматься сбором дикоросов, и тоже не был реализован. «На одном гектаре экономику не выстроить, для дачи это много, для сельского хозяйства — ни о чем, самое скромное фермерство требует 50 гектаров, среднее — от 200 гектаров», – согласен Михаил Головизин, председатель совета ОД ДГ.



Сам он узнал о программе в 2015 году, когда закон о гектаре был еще проектом. Начал отслеживать новости по этой теме и подал заявку ночью 1 февраля 2017 года, как только закон позволил это сделать. Но участок Михаил тоже пока так и не получил. Он надеется, что ситуация изменится после смены руководства Минвостокразвития.



«Есть контакт!»



Павел Брагин, замруководителя управления по региональному развитию АРЧК ДВ утверждает, что крупные проекты в регионе все-таки имеются, появляются даже новые поселения. Правда, петербуржцев и москвичей среди их основателей он припомнить не смог.



Среди уже рассмотренных и одобренных заявок с Северо-Запада — в основном маленькие проекты на 1 га. Учительница из Петербурга Елена Малышева рассказывает, что ее муж получил землю быстро, буквально за три месяца весны 2017 года. А у нее оформить участок рядом так и не получилось, после нескольких отказов она согласилась на гектар довольно далеко от первого. В конце июня они с мужем планируют впервые съездить посмотреть на свое приобретение. «Оставаться там или нет, мы пока не решили: мы же пока этих гектаров в глаза не видели, нужно сначала осмотреться», — говорит она.



Петербуржец Игорь Давыдов владеет небольшой сетью фитнес-студий в Белоруссии. Он подает заявку на гектар уже второй раз, до этого выбранный им участок оказался охотничьим хозяйством, и местные власти отказались его отдавать. «При этом участок расположен в небольшом поселке с лыжной базой. Возникает вопрос — там на людей планируется охотиться? Теперь мне предлагают участки в какой-то глуши, — возмущается Игорь. — Сначала думал туда ехать, потом глубже узнал про местный уклад жизни, и решил, что лучше не соваться. Теперь думаю о развитии гектара только в качестве удаленного инвестпроекта».

Игорь рассказывает, что заявку подавал через специальный портал (ФИС «На Дальний Восток», подключенная к «Госуслугам»). «Сама система очень удобная и автоматизированная, но коррупция переборет любую автоматизацию. Связи и деньги — вот главное на Дальнем Востоке», — делает вывод Игорь.

«Гектарщиков»-одиночек объединяет еще одно сообщество под названием «Дальневосточный гектар», основателем которого выступает Константин Сенчило. Правда, в сообществе гораздо больше людей, которые только претендуют на участок, чем тех, кто его получил.

Счастливчики делятся опытом с теми, кто пока в самом начале пути. Например, москвич Максим пишет, что недавно уехал на Дальний Восток строить бизнес по добыче питьевой воды. А Геннадий из Зеленогорска получил гектар, съездил туда и вернулся разочарованным – участок оказался непригоден для проживания.

«Прежде чем подавать заявку, выясните планы властей: не появится ли рядом с участком полигон, дорога, застройка или завод, — советует Константин Сенчило. — Проверяйте участок по спутниковым картам: судя по уже взятым гектарам, не все знают о такой возможности. Рисуют себе участки в оврагах, болотах, на перекрестках дорог. Приготовьтесь к долгой работе с законодательством и чиновниками: оформление займет не меньше полугода. А вообще, лучше побывать там лично. Спросить себя, хочется ли вам сюда вернуться? По душе ли вам окружающая среда? Красивый ли закат?»

Гендиректор фирмы по продаже готового бизнеса «Рент-Инвест» Дмитрий Караваев считает, что развитие бизнеса на Дальнем Востоке — задача сложная и амбициозная, крупные проекты там могут появиться только при поддержке властей. Эту мысль участников сообщества «Дальневосточный гектар» попытались донести до президента Владимира Путина 7 июня во время прямой линии.

«Гектарщики» отправили по интернету множество вопросов, среди которых: «Будет ли аналогичная программа в других регионах России?», «Какие планируются меры поддержки», «Обяжут ли местные власти оказывать целинщикам содействие в подключении электроэнергии и строительстве дорог», «Появятся ли льготные кредиты и увеличат ли срок освоения гектара?»

Президент ответил, что, по его данным, программа работает и пользуется спросом, но пообещал проверить, не достались ли лучшие участки дальневосточным чиновникам.

Марина Васильева,

«Фонтанка.ру»