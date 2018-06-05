«Фонтанка» за 60 секунд — 5 июня

«Мост глупости» – не единственный удачливый охотник на грузовики в Петербурге. У остальных просто пиар потише – и рвать кузова на ленточки они, похоже, будут подольше.

Банки открыли «охоту на террористов». Теперь, если банк увидит, как вы подозрительно гоняете деньги по безналу, и заподозрит, что вы — террорист, он заблокирует счет. Имеет право.

Съездил на чемпионат мира — купил на память квартирку. В этом году Петербург прирастет многоэтажками. Как и кому все это великолепие продать — вот в чем вопрос.

Долевку душат, но постепенно. Девелоперам разрешат кредитование компаний внутри холдинга и смягчат правило «один застройщик – одно разрешение на строительство». Чтобы агония продлилась еще пару лет.

Начался большой турсезон, и снова турфирмы загибаются. Вот и «Матрешка-тур» прекратила подавать признаки жизни. Будем наблюдать.

Сразу пять компаний хотят прокладывать трамвайные рельсы от Петергофа до Кировского завода. Видимо, это надежнее долевки. Но в конце должен остаться только один.

Петербург вошел в первую десятку регионов России с самой ванильной экологической обстановкой. А Ленобласть — на 72-м месте. Куда из Петербурга вывозят мусор? Не, не слышали.

Борьбу с «царизмом» признали опасной для мирной инаугурации Путина. Глава петербургского штаба Навального Денис Михайлов наборолся на 25 суток ареста.

Выносить радужные флаги на Первомай — не преступление. Красный день календаря перестанет быть таким однозначным.

И вот вам напоследок отрывок из книги «Огонь и ярость» про Трампа. Весь Белый дом читает и плюется. Ну, или делает вид, что плюется. А вам выделываться не перед кем — просто прочитайте.