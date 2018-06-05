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05.06.2018 19:40

В Петербурге почти центнер «бананового наркотика» потянул на 16 лет

Гражданин Турции не смог оспорить приговор за контрабанду крупной партии наркотика. Транзит через Петербург напичканных белых порошком бананов стоил ему 16 лет в колонии строгого режима. 

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ 5 июня, приговор Зиверу Актюрку вступил в законную силу, несмотря на попытки защиты его обжаловать. Турка признали виновным в покушении на контрабанду, самой контрабанде, а также в пересылке и сбыте 90 кг психотропного наркотика. 

Ценный груз прибыл в Петербург в мае 2015 года излюбленным способом – в контейнерах с бананами. Отправителем значился Эквадор, конечным пунктом должна была стать Турция. Доставить запрещенный груз предполагалось в дизельном баке грузовика, но при получении наркотика Зивер Актюрк был задержан. Вместе с ним задержали ещё одного гражданина Турции – Исмаила Актюрка. 

По версии следствия, оба входили в международную преступную группу, однако судом присяжных Исмаил был оправдан. Зивера единодушно признали виновным и не заслуживающим снисхождения. 19 февраля Санкт-Петербургский суд приговорил его к 16 годам в исправительной колонии строгого режима.


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