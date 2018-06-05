«Газпром» будет поставлять газ в Австрию до 2040 года

«Газпром» и австрийская компания OMV продлили контракт на поставки газа до 2040 года. Как сообщает Reuters, церемония подписания соглашения прошла 5 июня в Вене в рамках визита Владимира Путина в Австрию. Отметим, предыдущий контракт «Газпрома» и OMV действовал до 2028 года. В 2017-м экспорт российского газа в Австрию увеличился на 49% – до 9,1 млрд кубометров.

Напомним, визит Владимира Путина в Австрию был приурочен к 50-летию заключения контракта на поставки газа из СССР в Австрию.