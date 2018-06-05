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05.06.2018 23:29

Что делить Сергею и Матильде Шнуровым в Петербурге

Ресторан «КоКоКо», балетная студия, более 600 метров элитной недвижимости в центре Северной столицы и дорогие авто — лидеру "Ленинграда" придется задуматься о материальном после развалившегося брака.
Что делить Сергею и Матильде Шнуровым в Петербурге
коллаж "Фонтанки"

Сергей Шнуров на прошлой неделе заявил о разводе с третьей женой. За 8 лет супружеской жизни с самым дорогим из российских музыкантов сотрудница биохимической лаборатории родом из глубинки превратилась в Матильду Шнурову – яркую представительницу петербургской богемы и владелицу дорогой недвижимости, ресторанного бизнеса и красивых автомобилей. Основные активы четы оценила «Фонтанка».

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Сергей Шнуров у себя в Instagram неделю назад. И пока глянцевые журналы спорят, что стало причиной разрыва — неверность или сложный характер, внимание участников рынка приковано к тому, что будет с империей Шнуровых c оборотом, по оценкам игроков рынка, в десятки миллионов долларов. За 8 лет совместной жизни  нажито немало, а развод как правило сопровождается разделом активов.

45-летний Сергей Шнуров с восьмого класса занимался рок-музыкой. В 1997 году это увлечение оформилось в группу «Ленинград», которая, как признавался сам музыкант в последних интервью, дает более 100 концертов и корпоративов в год. Еще в 2015 году концертов было 60-70, если верить тем же интервью Шнурова. Стоимость одного выступления, как уже писала «Фонтанка» – от 200 тысяч долларов и до бесконечности. В прошлом году Шнуров и Ксения Собчак обсуждали, что на первом месте у группы по объему доходов находятся сборы от концертов, на втором — от корпоративов, а на третьем реклама.

В этом же интервью Шнуров говорил, что сам не знает, сколько денег у него на карточке и всеми расходами и доходами занимается Матильда. Результат ли это её влияния или же успех лично Шнурова, но в бизнесе музыканта как раз после свадьбы наметился  рост. В рейтингах звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes с 2007 до 2010 годов фамилия Шнурова вообще не фигурировала — в 2008 году он распустил группу «Ленинград» и отменил запланированные концерты. Вновь проект был запущен только в конце 2010 года. И уже в 2011 году музыкант появился в рейтинге с годовым доходом в 1,2 млн долларов. В 2015 году его доход оценивался уже в 2,7 млн долларов, а в 2016 году Шнуров взлетел с 28 места на третье, преодолев сразу 25 мест за год  и вошёл в тройку самых дорогих звезд с 11 млн долларов. В 2017 году его доходы оценили в 5 млн долларов. 

Впрочем игроки рынка шоу-бизнеса скептически относятся к методикам подсчета журнала и говорят, что реальные доходы Шнурова, учитывая число его концертов и корпоративов, никак не могут быть меньше 30 млн долларов в год в последние несколько лет. А сам музыкант, по их мнению, находится на пике своей карьеры.

Заработанное Шнуров активно инвестирует в Петербурге.  Как стало известно «Фонтанке», с 2009 года он владеет больше, чем сотней метров в доме 1916 года, через реку от БДТ. Учитывая среднюю стоимость квадратного метра в нем, недвижимость можно оценить более, чем 20 млн рублей.

По данным тех же источников, у Матильды за время брака со Шнуровым появилась две квартиры в доме на Пестеля, 1889 года постройки, рядом с театром балета Бориса Эйфмана. Суммарно почти 300 кв метров, стоимостью ориентировочно более 35 млн рублей. А также еще одна роскошная недвижимость на Чайковского, напротив Летнего сада, в доме 1846 года постройки, состоящая из двух квартир и веранды, общей площадью более 300 кв метров, приблизительной стоимостью более 45 млн рублей.

За время брачной жизни Матильда также обзавелась двумя мощными BMW, а также редкой Alpina B6 стоимостью в несколько миллионов рублей каждая. А Сергей Шнуров стал владельцем Toyota Land Cruiser 200.

На кого записана хорошо известная фанатам «Ленинграда» квартира на набережной Крюкова канала, около Мариинского театра, неизвестно. Но судя по роликам музыканта в Instagram и томe, что Alpina  Шнуровой в 2016 году сгорела недалеко от этого дома, этот адрес Шнуровы в последние годы использовали особенно активно.

По данным СПАРК-Интерфакс, Сергей Шнуров, вместе со второй женой Светланой Костицыной (50 на 50), собственник ЗАО «Шнурок», которое владеет товарным знаком «Ленинград». Чистая прибыль за 2016 год — 22,7 млн рублей. Кроме того, он, как и все музыканты группы, имеет статус ИП. И в последнем качестве, например, заключает контракты на выступления в Мариинском театре. В этом году он получил, по данным госзакупок, контракт на 200 тысяч рублей, а в прошлом на 600.

Матильда Шнурова, по тем же источникам, владеет двумя юрлицами. Первое – ООО «КоКоКо», принадлежащее одноименному ресторану русской кухни на Вознесенском проспекте. Выручка заведения в 2016 году составила 118 млн рублей, а чистая прибыль — 3,2 млн. Второе -  ООО «Айседора» -  балетная школа в доме на Пестеля, где находится уже упомянутая квартира. Чистый убыток этого бизнеса за 2016 год – 14 тысяч рублей.

У Матильды до "КоКоКо", как она рассказывала в своих интервью, был опыт работы в ресторанном бизнесе – она помогала Шнурову в баре «Синий Пушкин», где он был совладельцем с 2010 года. Позднее заведение переехало с Херсонской улицы на Жуковского. Сейчас юридическое лицо "Синий Пушкин", в числе учредителей которого был Шнуров, исключено из ЕГРЮЛ.

Адвокат Сергей Жорин, который провел более 50 процессов со звездами, отметил, что раньше развод партнеров нес для бизнеса большие риски.

– Существовала даже такая рейдерская форма, когда в случае расторжения брака супруга получала в собственность какую-то долю в уставном капитале и продавала её рейдерам и они уже отжимали бизнес. В качестве противодействия этой практике уже достаточно давно введены ограничения при разделе имущества на получение доли в уставном капитале. Супруг не может требовать выделения доли в натуре, а может требовать денежной компенсации  стоимости  1\2 доли в уставном капитале на момент принятия решения суда, – отметил Жорин.

Но для Шнурова с его доходами, считает Жорин, делить такие активы было бы мелко.

– Три машины, три квартиры -  может быть для среднестатистического человека это какой-то серьезный актив, но не у людей уровня Сергея Шнурова. Он, конечно, не олигарх, обладатель нефтяных или газовых месторождений, но его можно считать успешным предпринимателем в части творческой деятельности и я думаю, что он входит в ТОП-3 людей которые собирают стадионы, – отметил Жорин. – То что вы перечислили не является существенным активом, который нужно как-то делить.

Что касается будущего бизнес-проектов, то по словам продюсера Иосифа Пригожина судьба бизнеса звезд всегда целиком зависит от того, в чьем управлении он находится. По его оценке, 90% таких проектов заканчивается плачевно.

– Это связано с тем, что звезды не бизнесмены — они творческие люди. У них лучше всего получается заниматься творчеством. Они понятийно принимают решения, соглашаются на соблазны экономического характера и становятся жертвами, – отметил Пригожин.

Но есть и положительные примеры. Например в прошлом году миллиардер Роман Абрамович заявил о разводе со своей третьей женой Дарьей Жуковой, однако пара сразу же сообщила о намерении продолжить совместное развитие проекта на острове Новая Голландия в Петербурге. И пока исполняет обещание.

Ждет ли благоприятная развязка бизнес Матильды Шнуровой — покажет время. «Фонтанка» отправила запросы о будущем активов в «Айседору» и в «КоКоКо». Она сама, Сергей Шнуров, а также его пиар-агент по известным «Фонтанке» телефонам не ответили.

Ранее пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин уже сообщал в СМИ, что для изменения графика группы нет никаких поводов.

В балетной студии Шнуровой заявили, что не считают возможным и уместным обсуждать данные вопросы и выразили надежду на понимание.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»


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