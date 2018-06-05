Рядом со строящейся новой сценой МДТ начнут возводить семиэтажный дом

Семиэтажный жилой комплекс на 8,7 тыс. кв. м вскоре начнут строить вплотную к строящейся на Звенигородской улице новой сцене Малого драматического театра. Холдинг «Адамант» получил разрешение на строительство по адресу: Звенигородская, 9-11 (во дворах рядом с новой сценой). Ранее компания не занималась жильем.

О проекте ЖК «На Звенигородской» было известно ранее: эскизы показали в апреле 2017 года. Они выполнены архитектором Михаилом Мамошиным — он же задумывал и проект малой сцены МДТ. Разрешение на строительство действует до декабря 2019 года. Земля находится в частной собственности. В 2008 году здесь снесли небольшое дореволюционное здание — на участке должна была появиться вторая очередь ТРК «Нептун». Но этот проект реализован не был. Позже рядом началась стройка сцены для МДТ, но небольшой участок, площадью в 0,3 гектара, примыкающий к будущему театру, остался за «Адамантом».

В доме будет 72 квартиры и подземный паркинг на 46 мест.

Напомним, что власти на уровне Смольного, ЗакСа и управления Минкульта по Петербургу сейчас решают судьбу соседнего объекта на Звенигородской, 7, — здания Семеновских казарм XVIII века. В ходе рытья котлована под новую сцену МДТ часть его внутренних стен сильно «повело», строение дало осадку, говорят градозащитники и эксперты ВООПИиК. В результате сейчас решается вопрос о его сносе — с последующим воссозданием.