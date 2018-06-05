«Алые паруса» обойдутся городу более чем в 16 млн рублей

Праздник выпускников «Алые паруса» уже в четырнадцатый раз проведет «Пятый канал». 5 июня итоги конкурса на организацию мероприятия подвел комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга.

Расходы бюджета на «Алые паруса» составят 16 млн 200 тысяч рублей — ровно столько же, сколько в прошлом году. Концепция празднования, которое состоится 23 июня, пока не раскрывается — ее должны утвердить на заседании оргкомитета под председательством вице-губернатора Владимира Кириллова. «Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ожидается незабываемое зрелище, кульминацией которого станет появление в пролете Троицкого моста прекрасной бригантины под алыми парусами», – заявили в пресс-службе «Пятого канала».

Напомним, в 2018-м «Алым парусам» исполняется 50 лет. Бал выпускников Ленинграда возник в 1968 году и просуществовал до 1979-го. Его возродили в 2005 году — с тех пор за организацию праздника отвечает «Пятый канал».