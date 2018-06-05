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06.06.2018 12:06

Ретейл бежит от «Беговой»

Магазины и рестораны возле станции метро «Беговая» вынуждены закрываться из-за резкого роста ставок аренды. Найти новых арендаторов будет не просто, предупреждают эксперты.
Ретейл бежит от «Беговой»
Роман Пименов/Интерпресс

Запуск новых станций зеленой ветки стал не подарком бизнесу, как ранее прогнозировали эксперты, а головной болью.  Владельцы торговых помещений на пересечении улиц Савушкина и Туристской решили поднять ставки аренды в полтора раза, не дожидаясь, пока станции «Беговая»  и «Новокрестовская» начнут генерировать дополнительный покупательский поток.

Собственники начали поднимать цены аренды еще до открытия станции метро,  говорит руководитель направления торговой недвижимости компании Rusland SP Елена Вишнякова. 

По ее словам, сейчас помещения возле «Беговой» сдаются в среднем на 20% дороже, чем год назад, но в некоторых случаях рост достигает 50%. Если в июне 2017 года квадратный метр торговой площади стоил 2000 рублей в месяц, то сейчас владельцы помещений хотят получать до 3000 – 3500 рублей, говорит эксперт.

Такая же тенденция наблюдается и в торговых центрах. «Собственники пытаются найти способ повысить арендную плату, пользуясь как предлогом открытием метро и чемпионатом мира по футболу», – говорит владелица агентства коммерческой недвижимости Екатерина Лапина. В частности, торговый комплекс «Атлантик-сити» предлагает площади за 3000-4000 руб. за квадратный метр в месяц, что в два и более раза дороже, чем средняя ставка на улице Савушкина, рассказывает эксперт. В самом «Атлантик-сити» сообщили, что провели индексацию как раз из-за открытия «Беговой», повышение составило 20 – 30%. Ранее руководство комплекса заявляло о намерении привлекать больше качественных арендаторов, поскольку будет теперь ориентироваться не только на местных жителей, но и на тех, кто приезжает из других районов, в частности с Васильевского острова. Но сейчас в «сити» пустует около трети площадей, признали в отделе аренды. Судя по всему, новые расценки оказались не по карману ИП и несетевым магазинам, которые до недавнего времени составляли значительную часть арендаторов ТЦ, говорит Екатерина Лапина. 

По словам участников рынка, новый ценник выставляют тем, у кого срок аренды истек или у кого договор был краткосрочным, а также мелким предпринимателям, которые не предусмотрели в договорах аренды ограничений по индексации ставки. «При прочих равных ставки у метро на 30% и более выше, чем на удалении от него», – говорит Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге. По его словам, индексация может коснуться точек в пределах 300 – 500 метров от новой станции. Также эксперты ждут смены профиля арендаторов – появления микрофинансовых организаций, небольших точек общепита, алкогольных магазинов и баров.

Но пока арендаторы предпочитают съезжать, а не переплачивать. Так, из дома 143 по улице Савушкина и дома 10 по Туристской улице ушли спа-салон, булочная и охранная фирма, рассказала Татьяна Невская, управляющая ресторана Ti amo, располагающегося в том же здании. По ее словам, повышение ставки в полтора раза оказалось неподъемным для их владельцев. «Многие работали на коротких договорах, или в них не прописано, как именно могут повышать», – рассказала она.

В цветочном салоне «Колибри» в доме 128 по улице Савушкина сообщили, что за последнее время недосчитались двух соседей — магазинов «Автозапчасти» и «Ленцветторг». «Аренду подняли, но при этом метро никак не повлияло на поток покупателей. Как ходили только местные жители, так и ходят», – рассказала управляющая торговой точки. По ее словам, часть помещений по-прежнему пустуют — сдать их по новым ценам собственникам не удается. «Мне аренду не поднимали, но ставку 3000 за квадратный метр я бы тоже не потянула», – резюмирует она.

В ресторане «Самарканд» ждут индексацию на 10%, но ее размер ограничен договором, сообщили в компании.

А вот крупные ретейлеры уходить не намерены. Они, как правило, имеют долгосрочный договор. И даже если возможность повышения ставки в нем заложена, добиться ее пересмотра арендатору сложно. К примеру Х5 Retail Group, у которой вблизи метро «Беговая» работают два магазина «Пятерочка» и один «Перекресток», сообщила, что не настроена переплачивать. «Анализируется средний уровень арендных ставок, и в случае отклонений ведутся переговоры по их уменьшению либо проводится релокация объекта», – пояснили в компании.

Сеть по продаже чая и кофе «Унция» перезаключила договор в декабре, но сумела избежать повышения ставки, рассказал ее совладелец Сергей Николаев. «Если будет какой-то сумасшедший рост трафика и продаж из-за метро, то, наверное, попытаются это сделать, но пока нет», – сказал он. «Университетская аптека» в «Атлантик-Сити» тоже не стала платить больше, сообщила  директор сети Ольга Липина. 

Кроме того, у некоторых игроков ставка привязана к обороту. К примеру, в ТРК «Питерлэнд» сообщили, что работают именно по такой схеме: если доходы сетей будут расти из-за нового метро, будут расти и платежи за аренду.

Но пока это маловероятно, считают участники рынка. «Ожидания собственников помещений по индексации ставок на 20 – 30% могут не соответствовать возможностям арендаторов», – отмечает Владимир Каличава, руководитель департамента услуг для ретейлеров Colliers International в Петербурге. По его словам, значимый для торговли пассажиропоток, от 30 000 человек в день, «Беговая» сможет генерировать только через год. Во всяком случае, такой срок понадобился «Адмиралтейской». Но и в этом случае повысить ставки получится лишь на 10 – 15%, и не на все помещения. Станция метро, как правило, оказывает влияние на помещения, расположенные по пути к ближайшей остановке наземного общественного транспорта. Пешеходный трафик около более удаленных помещений принципиально не меняется. «В зоне влияния станции метро «Беговая» таких помещений мало, да и два торговых комплекса по соседству создают дополнительную конкуренцию», – комментирует  Владимир Каличава.

В ближайшие месяцы ставки могут вернуться к прежнему уровню: если собственникам не удастся найти новых арендаторов, они будут вынуждены умерить свои аппетиты.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

 


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