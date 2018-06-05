Путин: Россия преодолела последствия санкций, но все равно хочет их отмены

Россия преодолела все трудности, связанные с введением санкций, заявил Владимир Путин после переговоров с президентом Австрии Ван дер Белленом, которые прошли в Вене 5 июня.

Несмотря на это, Россия все равно заинтересована в отмене ограничений. Впрочем, Путин считает, что в этом заинтересованы все. «Мне кажется, эти действия, которые мы называем санкциями, вредны для всех, и поэтому в их отмене, мне кажется, заинтересованы все. Мы тоже», – цитируют российского президента «Ведомости».

Как сообщается на сайте Кремля, Путин и Ван дер Беллен обсудили во время переговоров также Украину и Сирию, однако об этом на итоговой пресс-конференции решили не распространяться. Зато президент России подчеркнул, что Австрия является одним из ключевых узлов транспортировки российского газа в Европу. Визит Путина в Вену был приурочен к 50-летию заключения контракта на поставки газа из СССР в Австрию. «В целом нынешний юбилей символизирует взаимовыгодное, проверенное временем партнерство, которое обе наши страны намерены активно укреплять и в будущем», – заявил президент России.