Осужденный за терроризм режиссер Сенцов написал письмо лидерам стран «Большой семерки»
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России по делу о терроризме, попросил помощи для политзаключенных у лидеров стран «Большой семерки».
Письмо Сенцова 5 июня публикует издание «Громадское».
«Уважаемые господа, спасибо вам большое, что вы и ваши страны делают для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для их судьбы и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне, а поможете другим. Удачи вам в вашем нелегком деле. Слава Украине!» – так целиком выглядит текст письма.
Напомним, 14 мая осужденный на 20 лет режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Сейчас он находится в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.