Осужденный за терроризм режиссер Сенцов написал письмо лидерам стран «Большой семерки»

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России по делу о терроризме, попросил помощи для политзаключенных у лидеров стран «Большой семерки».

Письмо Сенцова 5 июня публикует издание «Громадское».

«Уважаемые господа, спасибо вам большое, что вы и ваши страны делают для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для их судьбы и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне, а поможете другим. Удачи вам в вашем нелегком деле. Слава Украине!» – так целиком выглядит текст письма.

Напомним, 14 мая осужденный на 20 лет режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Сейчас он находится в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги.