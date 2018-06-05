Видовые квартиры в ЖК «Жили-Были»

Сейчас видовые квартиры в черте города большая редкость. Но у наших клиентов есть уникальная возможность приобрести квартиру в ЖК «Жили-Были» с прекрасным видом из окон на Шуваловский парк.

Зелень оказывает успокаивающее воздействие, кроме того, вид на парк предполагает обзор большой территории, не перекрываемой зданиями.

Квартиры в ЖК «Жили-Были» с дизайнерской отделкой в Выборгском районе Санкт-Петербурга – хорошее решение, если вы давно мечтаете, о жилье в черте города с панорамой на изумительный лес. Компания «КВС» предлагает широкий выбор планировочных решений от студий до многокомнатных квартир.

Специалисты Отдела продаж ГК «КВС» помогут Вам выбрать видовую квартиру в ЖК «Жили-Были», где Вы будете проводить время, любуясь закатами или встречая рассвет. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)