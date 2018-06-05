Бизнесменов заблокировали со всех сторон

Банки получили право блокировать поступление средств на счета клиентов, которые кажутся им подозрительными. Это может остановить финансирование не распространителей оружия массового поражения, а целой армии предпринимателей, принимающей оплату на банковские карты.

Если операции по вашей карте показались банку подозрительными, с 1 июня он может блокировать не только исходящие переводы, но и поступление средств на счет. Оспорить действия банкиров в суде будет сложно, ведь таким образом они противодействуют финансированию террористов и распространению оружия массового уничтожения.

В апреле этого года Госдума РФ приняла Закон о финансовых санкциях за распространение оружия массового поражения. Формирование черного списка таких компаний Росфинмониторинг совместно с Совбезом ООН начнет с 1 июля. А с 1 июня вступила в силу поправка в статью 848 Гражданского кодекса РФ, которая разрешает банкам останавливать не только исходящие переводы, но и любые поступления на счет, которые кажутся им подозрительными. Поправка призвана обеспечить техническую возможность полной блокировки финансовой деятельности компаний, замеченных в плохом.

В статью добавилась буквально одна фраза «может отказать в зачислении». До сих пор, если банк сомневался в добросовестности клиента, он должен был зачислить деньги, а потом мог заблокировать карту. Средства при этом оставались на счету, на чем банки дополнительно зарабатывали – комиссия за снятие денег с заблокированного счета доходит до 20% от суммы.

Теперь, если клиент под подозрением, денег он не получит пока банк не выяснит законность их происхождения. Это грозит остановкой денежных операций не только распространителям оружия массового поражения, но и целой армии предпринимателей, которые привыкли принимать оплату путем перечисления средств на банковские карты.

Год под знаком блокировки

Массовые блокировки счетов индивидуальных предпринимателей начались около года назад. ЦБ объяснял ужесточение контроля мерами по борьбе с терроризмом и отмыванием доходов, нажитых нечестным путем. Постепенно поводов для остановки работы с клиентами становилось все больше. В сентябре 2017 года Центробанк составил список критериев, которым должен отвечать добросовестный предприниматель, затем появился общий для рынка черный список Росфинмониторинга. Еще один повод добавился 5 июня – Госдума приняла закон, позволяющий банкам блокировать карты клиентов при подозрении на несанкционированный перевод.

Однако, с блокировками массово сталкиваются и вполне добросовестные индивидуальные предприниматели, а так же физические лица и самозанятые граждане, на карты которых более менее регулярно поступают какие-то платежи. Зачастую блокировка происходит сразу после регистрации ИП. «Буквально неделю назад с этой проблемой к нам обратилась компания-перевозчик, ИП с несколькими машинами, — говорит Янина Гришина, глава общественного движения «Содействие малому бизнесу». — Счет не работает, люди не могут выйти в следующий рейс».

Любой малый бизнес обладает, по мнению Центробанка, признаками мошеннической организации. «Подозрительными операциями» считаются снятие крупных сумм наличными, особенно сразу после их получения, большое количество счетов у одного ИП, отсутствие сотрудников в штате или участие владельца счета в нескольких разных фирмах. Все это характерно не только для «обнальщиков», но и для владельцев малых предприятий. Например, обналичивать деньги приходится всем, кто работает в сельской местности, скупает у населения ягоды, грибы и сельскохозяйственную продукцию.

Лазейки больше нет

До недавнего времени юристы советовали бизнесменам решать проблемы локально: стараться договориться с банком, объяснить специфику своего бизнеса, дать деньгам «полежать» на счете несколько дней, прежде чем их снимать. Но теперь ситуация усугубилась - банки просто вызывают такого клиента и ставят перед фактом: наш банк не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, поэтому либо закрывайте счет сами, либо мы его блокируем.

«Можно сказать, началось и продолжает идти наступление на определенные виды бизнеса. В частности, на тех, кто не производит товары, а лишь перепродает. С моей точки зрения, им намекают, что государство в таком бизнесе не очень заинтересовано», — говорит юрист компании «URVISTA» Глеб Подъяблонский.

ЦБ и сам признает, что ревностная борьба с финансированием террористов и отмыванием доходов, создает проблемы для других клиентов и даже пошел на уступки малому бизнесу. Так, в марте 2018 года появился закон о «мотивированном отказе», по которому предприниматели получили право требовать объяснений причин блокировки. Появился механизм исключения компании из черного списка после того, как она представит доказательства своей честности межведомственной комиссии при ЦБ. Блокировок, по оценкам предпринимателей, меньше не стало, но, по крайней мере, появилась возможность их оспорить.

Поправка в статью 848 Гражданского кодекса РФ сводит на нет эти достижения, говорят эксперты «Фонтанки». Елена Гостева, обозреватель сервиса Bankir.ru рассказывает, что законодатели, по сути, убрали единственную лазейку, которую раньше использовали юристы, чтобы защитить предпринимателей. «Клиенты банков в судах часто апеллировали к Гражданскому кодексу, который запрещает чинить препятствия хозяйствующему субъекту без веских на то оснований, — говорит Гостева. — Теперь этой оговорки, увы, нет. Оспорить решения банков о блокировке счета в судах станет тяжелее».

Алексей Третьяков, председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере потребрынка, считает, что предприниматели в ответ на ужесточение политики банков могут вернуться к расчетам наличными. «Народ у нас изобретательный, и если государство не считает нужным соблюдать интересы людей, то и они найдут чем ответить . Уход от банков будет обозначать уход от налогов, а следом — уход из под контроля государства», — говорит Третьяков.

Марина Васильева, «Фонтанка.ру»