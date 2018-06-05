ГИБДД напоминает, как отличить настоящего полицейского от фальшивого

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на публикацию «Фонтанки» «Все ищут жуликов под прикрытием ГИБДД». В ней, напомним, мы рассказывали про мошенников на «раскрашенном» под ДПС «Фокусе», которые собирают взятки с водителей – нарушителей ПДД.

Как следует из пресс-релиза, полиция в курсе и действует. «Сотрудники полиции СПб осуществляют мероприятия по розыску лжеэкипажа ДПС», – отмечается в сообщении. В случае возникновения спорных моментов автомобилистам советуют обращаться по телефону доверия ГУ МВД (812) 573-21-81.

Кроме того, ГИБДД разъясняет процедуру общения с дорожным полицейским.