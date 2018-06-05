ГИБДД напоминает, как отличить настоящего полицейского от фальшивого
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на публикацию «Фонтанки» «Все ищут жуликов под прикрытием ГИБДД». В ней, напомним, мы рассказывали про мошенников на «раскрашенном» под ДПС «Фокусе», которые собирают взятки с водителей – нарушителей ПДД.
Как следует из пресс-релиза, полиция в курсе и действует. «Сотрудники полиции СПб осуществляют мероприятия по розыску лжеэкипажа ДПС», – отмечается в сообщении. В случае возникновения спорных моментов автомобилистам советуют обращаться по телефону доверия ГУ МВД (812) 573-21-81.
Кроме того, ГИБДД разъясняет процедуру общения с дорожным полицейским.
- По вашему требованию (как участника дорожного движения) сотрудник должен предъявить служебное удостоверение с фотографией в форменном обмундировании и голографическим знаком МВД с подписью руководителя ОВД.
- У сотрудника, находящегося при исполнении служебных обязанностей, должен быть нагрудный знак с индивидуальным номером.
- В случае привлечения к административной ответственности сотрудник ДПС на месте совершения правонарушения составляет протокол – постановление об административном правонарушении. Копию он вручает нарушителю. Оплата штрафа на месте совершения правонарушения не производится. Перевод денежных средств на банковскую карту сотрудника или передача наличных денежных средств сотруднику является противозаконным действием и квалифицируется как дача взятки должностному лицу.