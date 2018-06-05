Главу штаба Навального в Петербурге наказали за попытку сорвать инаугурацию Путина

В Петербурге координатора городского штаба Навального Дениса Михайлова приговорили за участие в несанкционированной акции 5 мая. Борьбу с «царизмом» признали помехой инаугурации президента.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 5 июня Смольнинский районный суд признал Михайлова виновным в повторном нарушении правил проведения массового мероприятия. Участие в акции «Он нам не царь» оценили в 25 суток ареста. Действия Михайлова сочли попыткой сорвать инаугурацию Владимира Путина, уточнила в Twitter общественный защитник Ольга Гусева.

Решения Михайлов ждал больше трёх часов и после оглашения признался, что суд его ожидания не обманул. В своём телеграм-канале он добавил, что уже скопилось «n-ое количество литературы», которую можно изучить в спецприемнике. Координатора петербургского штаба Навального задержали накануне. Ночь он провел в 76-м отделе полиции.