Падение информационного щита на человека на Невском попало на видео

Сильный ветер обрушил временный информационный знак на Невском проспекте – ровно на проходящую под ним девушку.

Как сообщили 5 июня «Фонтанке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, инцидент произошел вчера, 4 июня. Сегодня о нём стало известно благодаря видеозаписи, появившейся в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пострадавшей не потребовалась помощь врачей, она смогла самостоятельно продолжить свой путь, отмечают в ГУ МЧС.

Видео: Мегаполис/YouTube

Напомним, о приближении шторма ГУ МЧС предупреждало ещё в выходные. Сегодня очевидцы сообщали об упавших деревьях, в том числе на автомобили.