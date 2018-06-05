IT-специалисты Setl Group прочитают лекции архитекторам и дизайнерам

Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр, подведомственный администрации губернатора, подготовил программу повышения квалификации «Технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве».

На очный курс могут записаться специалисты в области архитектуры, техники и технологии строительства, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, дизайна. В числе лекторов – сотрудники департамента информационных технологий Setl Group.

Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр предлагает услуги по повышению квалификации как для сотрудников коммерческих, так и бюджетных организаций, муниципальных и госслужащих, организует курсы, семинары и тренинги для бизнес-сообщества. Выбрать курс, изучить требования к поступающим и записаться можно на официальном сайте центра https://www.spbmrc.ru/. Ежегодно обучение здесь проходят свыше 5 тыс. слушателей.

Основные темы, которые окажутся в центре внимания экспертов Setl Group, – работа в профессиональных программах для проектирования зданий, анализ данных и расчеты, использование системы инвестиционного контроля на этапе строительства, архитектурная визуализация и др.

Отметим, что экспертная группа департамента информационных технологий Setl Group совместно с IBP-Petersburg разработала проект управления строительством ЖК бизнес-класса «Палацио». Он был признан лучшим на Втором Всероссийском открытом конкурсе с международным участием «BIM-технологии 2017» в номинации «BIM-Стройка».

Сейчас в холдинге ведется тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений. С помощью новой системы будущий собственник жилья сможет оценить все детали своей квартиры, а также создать уникальный проект меблировки для любой комнаты.

«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» – лицензия № 1795 от 21 марта 2016 года, выдана: Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", разрешение на строительство № 78-002-0099.1-2015 от 07.10.2015, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations