250 сотрудников Скотленд-Ярда три месяца расследуют дело Скрипалей, но успеха не добились
Почти 250 сотрудников антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда три месяца занимались расследованием дела Скрипаля. Об этом 5 июня сообщили в британской полиции.
В Скотленд-Ярде уточнили, что опросили около 1000 свидетелей, провели 100 обысков и просмотрели 4000 часов с камер видеонаблюдения, однако так и не смогли ответить на вопрос о главном бенефициаре и исполнителе нападения в Солсбери. Как сообщалось ранее, общие расходы на расследование достигли 7,5 млн фунтов стерлингов.
Полиция попыталась идентифицировать всех 14 тысяч автомобилистов и 2500 пешеходов, появившихся около места отравления, однако так и не нашла исполнителя. «Я могу сказать, что команда, работающая над расследованием, по-прежнему полна решимости выяснить, что же произошло», – заверил Дин Хайдон, заместитель комиссара по борьбе с терроризмом.
Справка:
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. Дочь Скрипаля Юлию выписали из больницы в апреле, а самого экс-полковника ГРУ - в мае.