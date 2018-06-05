250 сотрудников Скотленд-Ярда три месяца расследуют дело Скрипалей, но успеха не добились

Почти 250 сотрудников антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда три месяца занимались расследованием дела Скрипаля. Об этом 5 июня сообщили в британской полиции.

В Скотленд-Ярде уточнили, что опросили около 1000 свидетелей, провели 100 обысков и просмотрели 4000 часов с камер видеонаблюдения, однако так и не смогли ответить на вопрос о главном бенефициаре и исполнителе нападения в Солсбери. Как сообщалось ранее, общие расходы на расследование достигли 7,5 млн фунтов стерлингов.

Полиция попыталась идентифицировать всех 14 тысяч автомобилистов и 2500 пешеходов, появившихся около места отравления, однако так и не нашла исполнителя. «Я могу сказать, что команда, работающая над расследованием, по-прежнему полна решимости выяснить, что же произошло», – заверил Дин Хайдон, заместитель комиссара по борьбе с терроризмом.