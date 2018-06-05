«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России

31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.

За 2.5 года, а именно с 01.10.2015г. всего в России признаны банкротами 59 000 физических лиц.

Сегодня процедура банкротства – это единственный законный инструмент освобождения граждан от долговых обязательств. Не стоит бояться стереотипов. «Клейма» банкрота не существует. Во всем мире уже десятки лет данная процедура является цивилизованным способом финансовой реабилитации людей. Многие знаменитые люди, такие как Дональд Трамп, прошли через банкротство и это не помешало им достичь успеха.

К сожалению, последствием кризиса является рост числа потенциальных банкротов. В настоящий момент по статистическим данным Объединенного Кредитного Бюро более 700 тысяч человек являются потенциальными банкротами, имея просрочку более 90 дней и общую сумму долгов свыше 500 тысяч рублей.

Поэтому чрезвычайно важно помимо наличия законной возможности должника списать свои долги, научиться финансовой грамотности, чтобы впоследствии снова не оказаться в кредитном рабстве.

Подробнее о банкротстве ранее уже писала «Фонтанка» в большом подробном материале https://www.fontanka.ru/2018/03/26/097/