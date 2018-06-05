Спасенных в Петербурге сов переселили в Сочи

Двух сипух, отобранных у недобросовестных петербуржцев, отпустили на волю. Прежде чем вернуться в естественную среду обитания, пернатым пришлось год тренировать мышцы.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Смольного, 5 июня птиц выпустили в Краснодарском крае. До того, как взлететь в Природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности, сипухи жили в Петербурге: хозяева одной предлагали платные фотографии с ней в Приморском парке Победы на Крестовском острове, вторую пытались продать через Интернет. В обоих случаях подтвердить законность изъятия птиц из окружающей среды владельцы не смогли, и сов забрали.

Смотреть в новом окне Комитет по природопользованию

В ветеринарном центре «Сирин», куда поместили спасенных птиц, рассказали, что реабилитация продолжалась больше года. В неволе самец и самка ослабели, поэтому главными для них были рацион и моцион. В центре птицы летали и едва ли не заново учились охотиться, чтобы не пропасть на воле. На восстановление навыков ушло больше года.

Сипухи обыкновенные встречаются почти на всех континентах, но ученые определили наиболее подходящим местом для новой «прописки» Краснодарский край. Туда птиц проводили сотрудники «Сирина» и государственные инспекторы Петербурга в области охраны окружающей среды.