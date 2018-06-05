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05.06.2018 17:07

Спасенных в Петербурге сов переселили в Сочи

Двух сипух, отобранных у недобросовестных петербуржцев, отпустили на волю. Прежде чем вернуться в естественную среду обитания, пернатым пришлось год тренировать мышцы.
Спасенных в Петербурге сов переселили в Сочи
Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин"

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Смольного, 5 июня птиц выпустили в Краснодарском крае. До того, как взлететь в Природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности, сипухи жили в Петербурге: хозяева одной предлагали платные фотографии с ней в Приморском парке Победы на Крестовском острове, вторую пытались продать через Интернет. В обоих случаях подтвердить законность изъятия птиц из окружающей среды владельцы не смогли, и сов забрали.

Смотреть в новом окне Комитет по природопользованию

В ветеринарном центре «Сирин», куда поместили спасенных птиц, рассказали, что реабилитация продолжалась больше года. В неволе самец и самка ослабели, поэтому главными для них были рацион и моцион. В центре птицы летали и едва ли не заново учились охотиться, чтобы не пропасть на воле. На восстановление навыков ушло больше года. 

Спасенных в Петербурге сов переселили в Сочи

Сипухи обыкновенные встречаются почти на всех континентах, но ученые определили наиболее подходящим местом для новой «прописки» Краснодарский край. Туда птиц проводили сотрудники «Сирина» и государственные инспекторы Петербурга в области охраны окружающей среды.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53
«Спортолёт» - народное название самолета «России»
Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
фото предоставлено компанией «КОРИС ассистанс»
04.06.2018 15:32
Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»
В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
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