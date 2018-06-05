Финских любителей секс-туризма в Россию проверят на ВИЧ прямо на границе

На пунктах пропуска на границе с Россией в конце этой недели стартует кампания по выявлению ВИЧ-инфекций. Финский Красный Крест совместно с организацией Hivpoint предложит сделать бесплатный экспресс-тест на МАПП "Иматра", "Вартиус" и "Ниирала". Тест анонимный, результат будет готов сразу, обещают специалисты.

Как сообщает 5 июня Yle, кампания по профилактике опасного заболевания связана с печальными последствиями секс-туризма. Большинство случаев заболевания ВИЧ у пожилых мужчин, живущих в приграничном регионе Финляндии, стали результатом их поездок в Россию за любовными утехами.

В прошлом году все случаи заражения ВИЧ в Южной Карелии были обнаружены у финнов старше 70 лет. Причём, по словам представителя организации Hivpoint Пиа Вястинсало, 80% ВИЧ-инфекций, полученных в России, проявляются достаточно поздно, в тот момент, когда ослабевает иммунитет. По словам Вястинсало, тест фиксирует инфекцию через месяц после заражения. При этом непонятно, почему в таком случае туристам предлагают провериться после поездки. Возможно, речь идёт о постоянных клиентах "ночных бабочек" Светогорска и Сортавалы.

Ранее главный инфекционист Южной Карелии заявил, что треть ВИЧ-инфицированных в Южной Карелии получили вирус в России.