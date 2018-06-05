Сотрудник Госпожнадзора Выборгского района заплатит 2,7 млн штрафа за взятку

2,7 млн рублей штрафа заплатит сотрудник Госпожнадзора Выборгского района Петербурга за получение взятки.

Как сообщает 5 июня пресс-служба судов города, на скамье подсудимых оказался Александр Зводский, начальник отделения надзорной деятельности Выборгского района управления ГУ МЧС по Петербургу. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

В суде удалось доказать: 19 октября 2017 года Зводский предложил главному инженеру ООО "Северо-Западная служба безопасности" ежеквартально платить ему за лояльность при проверках. Речь шла не только о компании, но и о ее контрагентах (фирма занимается противопожарными системами) – ООО "Донхи Рус" и ООО "ПепсиКо Холдингс". Озвученная такса составила 15% от стоимости услуг по заключенным между ООО "СЗСБ" и контрагентами договорам технического обслуживания.

22 октября сотрудник Госпожнадзора получил от инженера 30 000 рублей, а через три потребовал еще 175 000 рублей за "Донхи Рус" и 10 000 рублей к ранее полученным тридцати. После получения средств должностное лицо было задержано.

По решению суда Зводский заплатит штраф, более чем в 10 раз превышающий сумму взятки, — 2,7 млн. У него конфискованы 30 тысяч рублей — сумма первого "транша". Кроме того, чиновнику в течение трех лет запрещено занимать должности, связанные с проверками в области пожарной безопасности.