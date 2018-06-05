В Германии требуют выслать американского посла после месяца работы

Немецкие политики назвали недопустимыми высказывания посла США Ричарда Гренелла о необходимости укрепления консервативных сил в Европе.

Лидер «Левой партии» Германии Сара Вагенкнехт и экс-глава Социал-демократической партии Мартин Шульц 5 июня потребовали выслать «эмиссара Дональда Трампа» в связи с нарушением дипломатического этикета. В частности, в одном из своих интервью для правого американского издания Breitbart новоиспеченный посол рассказал, что хотел бы усиления консервативных сил Европы.

Мартин Шульц назвал поведение Гренелла «беспрецедентным для международной дипломатии». Американский посол ведет себя как представитель политического движения, а не страны, цитирует главу социал-демократов The Guardian.

«Если такие люди, как посол США Ричард Гренелл, верят, что они могут диктовать, кто должен править в Европе, а кто нет, то они не должны занимать пост дипломата в Германии», – рассказала депутат Сара Вагенкнехт.

Отметим, что в Германии Гренелл не поддерживал правые партии, однако выражал свое восхищение канцлером соседней Австрии Себастьяном Курцем, назвав его «рок-звездой» (взгляды Курца также можно назвать правыми).

Напомним, ранее из Германии отозвали генконсула Украины в Гамбурге Василия Марушинца за антисемитизм.