«Петербургская Недвижимость» открыла представительство в ЖК «Притяжение»

«Петербургская Недвижимость» приглашает в официальное представительство на территории жилого комплекса бизнес-класса «Притяжение», который возводится на участке от Выборгской наб. до Большого Сампсониевского пр.

Представительство «Петербургской Недвижимости» расположено на Выборгской набережной, к которой обращены фасады ЖК «Притяжение». Это современный двухэтажный офис, в котором для клиентов доступны все виды услуг по приобретению недвижимости. Дорога от станции метро «Лесная» до представительства занимает всего 10 минут, легко можно добраться на общественном транспорте или личном автомобиле.

Помимо хорошей транспортной доступности каждый сможет оценить виды на Неву, которые будут открываться из террас ЖК «Притяжение», а также получить информацию о комплексе, выбрать эксклюзивную квартиру и при необходимости оформить заявку на ипотеку. Представительство открыто со вторника по субботу с 10 до 19 часов.

«Притяжение» – уникальный проект строительной компании Setl City, эксклюзивным брокером которого выступает «Петербургская Недвижимость». Жилой комплекс состоит из 7 домов высотой всего 9 этажей, архитектура которых представляет гармоничное сочетание классики и современности. Это отражается в строгих линиях и симметрии корпусов, в сдержанном декоре фасадов с панорамными окнами и лоджиями с безрамным остеклением.

Два уютных двора, которые образуют дома, будут полностью закрыты от машин и посторонних. Общественные зоны продуманы до мелочей: в домах – три центральные входные группы с зоной рецепции и круглосуточной охраной, на территории – крытые беседки для отдыха и стильная пешеходная аллея. Проектом предусмотрен собственный детский сад на 200 мест, отапливаемый подземный паркинг. Кроме того, в ЖК «Притяжение» появится станция глубокой очистки воды, благодаря которой жители всегда будут обеспечены качественной питьевой водой.

К услугам будущих жителей ЖК «Притяжение» предоставлена вся богатая инфраструктура Петроградского и Выборгского районов – множество образовательных учреждений, парков для отдыха, ресторанов и театров.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations