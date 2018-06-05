Ассоциация туроператоров РФ: Отели на время ЧМ-2018 подорожали на 50%

На период проведения чемпионата мира по футболу стоимость проживания в российских отелях в среднем выросла на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как пишет РБК, об этом 5 июня заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она уточнила, что такое повышение можно счесть нормальным. «С этим надо смириться. Это нормально. Проведение крупного мероприятия всегда ведет к повышению цен», — сказала Ломидзе. По ее словам, в некоторых отелях цены выросли и в 500 раз — такими случаями занимается Роспотребнадзор, ведомство наказывает нарушителей.

По оценке АТОР, в Россию на ЧМ-2018 приедут порядка 400 тыс. болельщиков. Однако бронируют места в гостиницах отнюдь не только фанаты — более половины мест в отелях займут сопровождающие лица и официальные делегации.

Самыми популярными городами во время мундиаля, по мнению туроператоров, будут Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород.