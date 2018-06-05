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06.06.2018 10:10

Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки

Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки
предоставлено компанией FlowersF42

19 июня в Союзе Композиторов состоится презентация второго альбома петербургского композитора и пианиста Дмитрия Жученко «Рояль. Отель» и одновременно – дебют Натальи Змачинской в качестве прозаика.

Фортепианная неоклассическая музыка – современное направление, которое завоевывает все большую популярность в мире. Сочетая в себе традицию и современность, эта музыка звучит в театре и кино, в концертных залах, на многих фестивалях.

«Идея первого альбома «Рояль. Отель» возникла после моего путешествия по французской глубинке, – рассказывает Дмитрий Жученко. – В городе Вильнёв я забрёл в уютный отель в центре. Там кто-то играл на рояле, и музыка очень точно воспроизводила атмосферу города и особенности национального характера. Меня осенило: путешествуя по миру, я всегда ищу рояль, а люди – ищут отель. Так и возник замысел цикла».

В пьесах отражаются впечатления автора не только от личных путешествий, он также черпает идеи и настроения для композиций из рассказов друзей. Так, одним из идейных вдохновителей цикла стал предприниматель Владимир Мохунов, который и придумал название «Рояль. Отель».

Первый альбом вышел год назад, в него вошли 9 произведений, в т.ч. такие как «Японский дворик», «Старый Тифлис», «Вавилон».

«Рояль. Отель» – II состоит из композиций, в которых слушатель побывает на Лазурном берегу, в парке Тюильри в Париже, на острове Тенерифе, услышит шорох китайских вееров. Часть мелодий были дополнены текстовыми зарисовками от Натальи Змачинской, которая впервые представит публике свои работы.

«Мне показалось интересным экспериментом добавить слова, – комментирует Дмитрий Жученко. – Тексты подсказывают слушателю один из вариантов прочтения музыкального смысла. У Натальи самобытный слог, своими текстами она открывает неожиданные ракурсы, конкретизирует образы».

Начало в 19:00, Союз Композиторов (Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 45). Вход бесплатный, регистрация обязательна – по ссылке. Число мест ограничено.

Генеральный партнёр вечера – цветочный сервис F42 Flowers.

 

Справка:

Дмитрий Жученко — петербургский композитор, пианист, основатель ансамбля "Remolino". Пишет музыку для различных академических составов: симфоническую, камерную инструментальную, хоры, песни, романсы, музыку для театра и кино. Автор 17 музыкальных спектаклей. Одни из самых популярных – мюзиклы «Дюймовочка» и «Рикки-Тикки-Тави» (театр «Зазеркалье»). Лауреат и дипломант международных композиторских конкурсов и тендеров.

 


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Новости компаний
предоставлено компанией FlowersF42
06.06.2018 10:10

Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки

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предоставлено компанией FlowersF42
06.06.2018 10:10
Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки
19 июня в Союзе Композиторов состоится презентация второго альбома петербургского композитора и пианиста Дмитрия Жученко «Рояль. Отель» и одновременно – дебют Натальи Змачинской в качестве прозаика
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