Общественный транспорт в Хельсинки подорожает

В общественном транспорте столичного региона Финляндии меняется принцип ценообразования. С 2019 года вместо деления на три зоны в привязке к муниципалитетам вводится другая модель из четырёх «поясов». Об этом сообщает Транспортная компания Хельсинки HSL.

Нововведение приведёт к тому, что проезд внутри самого Хельсинки станет дороже. Сейчас самый дешёвый — купленный через мобильное приложение — билет стоит 2,20 евро, в автомате надо заплатить 2,90 евро.

Предполагается, что проезд в зонах AB и BC будет стоить 2,80 евро. Билет из Хельсинки в Эспоо станет дешевле — сейчас этот маршрут на общественном транспорте обходится в 4,20 евро. Поездка в зонах ABC и CD будет стоить 4,60 евро, в BCD – 5,40 евро и D – 2,80 евро. Это, например, из центра до аэропорта Вантаа, за что сейчас нужно отдать 4,20 евро. За пересечение всех зон придётся выложить 6,50 евро.

Цены на билеты по-прежнему обсуждаются в муниципалитетах. К началу осени они выскажут свое мнение по планируемому ценообразованию. После этого HSL установит окончательные тарифы.