Опубликован список из 47 украинских журналистов, которым якобы угрожают киллеры. Бабченко в нем нет

Украинское издание «Страна.ua» 5 июня опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по мнению СБУ, угрожают «российские киллеры».

«Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список», – пишет «Страна». Источник издания в СБУ сообщил, что этот перечень Борис Герман (его считают заказчиком «убийства» Бабченко) передал «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман рассказывает, что получил список от Вячеслава Пивоварника из «фонда Путина».

В списке 47 имен и фамилий, в том числе Айдер Муждабаев, Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Иван Яковина, Екатерина Сергацкова и другие. Интересно, что Аркадия Бабченко в этом списке нет.