Опубликован список из 47 украинских журналистов, которым якобы угрожают киллеры. Бабченко в нем нет
Украинское издание «Страна.ua» 5 июня опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по мнению СБУ, угрожают «российские киллеры».
«Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список», – пишет «Страна». Источник издания в СБУ сообщил, что этот перечень Борис Герман (его считают заказчиком «убийства» Бабченко) передал «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман рассказывает, что получил список от Вячеслава Пивоварника из «фонда Путина».
В списке 47 имен и фамилий, в том числе Айдер Муждабаев, Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Иван Яковина, Екатерина Сергацкова и другие. Интересно, что Аркадия Бабченко в этом списке нет.
Справка:
О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.
Исполнителем покушения назван бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. За организацию покушения на Бабченко арестован гражданин Украины Борис Герман. Он утверждает, что не планировал по-настоящему убивать Бабченко, так как работает на контрразведку Украины.
Говоря о заказчиках преступления, Герман упоминал своего знакомого Вячеслава Пивоварника из некоего "фонда Путина", который якобы занимается организацией беспорядков на Украине. "Фонтанка" нашла следы Пивоварника в Петербурге.