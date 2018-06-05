Еще
18:44 05.06.2018
Пришлите свою новость!
18:15
Осужденный за терроризм режиссер Сенцов написал письмо лидерам стран «Большой семерки»
18:11
«Игра престолов» раздала артистам самоуничтожающиеся сценарии
17:36
Главу штаба Навального в Петербурге наказали за попытку сорвать инаугурацию Путина
17:21
250 сотрудников Скотленд-Ярда три месяца расследуют дело Скрипалей, но успеха не добились
17:07
Спасенных в Петербурге сов переселили в Сочи
17:04
Финских любителей секс-туризма в Россию проверят на ВИЧ прямо на границе
16:52
Сотрудник Госпожнадзора Выборгского района заплатит 2,7 млн штрафа за взятку
16:48
В Германии требуют выслать американского посла после месяца работы
16:30
Ассоциация туроператоров РФ: Отели на время ЧМ-2018 подорожали на 50%
16:15
Грузовик на Московском шоссе впечатался в фуру. Прилетел вертолёт
16:12
Опубликован список из 47 украинских журналистов, которым якобы угрожают киллеры. Бабченко в нем нет
16:01
В Финляндии ждут июньских заморозков и прячутся от ветра
15:56
Пассажиры Пулково смогут спасать друг друга при остановке сердца
15:41
Италия предложила пересмотреть антироссийские санкции
15:26
Amnesty International обвинила США в убийстве сотен мирных сирийцев
15:15
Власти Финляндии задумались о легализации эвтаназии
15:07
МЧС вернется к проверкам объектов среднего бизнеса
15:03
Министр цифрового развития Носков: Мы ищем новые способы блокировки Telegram
14:58
СМИ: Полковник не смог возглавить полицию Дагестана за два миллиона долларов
14:56
Строить частный трамвай до Петергофа заявились пять компаний
14:44
Правительство предлагает отменить военные кафедры в вузах
14:34
Замглавы Минэнерго: Никто не позволит сильно повысить цены на бензин
14:31
Жительница Омска получила уголовное дело за попытку поймать мужа на измене
14:17
Госэкспертиза посчитала проект реконструкции полигона «Северная Самарка» небезопасным
14:14
Молоко, почта и «Патриот» собрали на КАД пробку в 10 км. Спасатели резали машину
13:59
Русский музей подтвердил заинтересованность в «Христе во гробе» Брюллова
13:58
«Матрешка-тур» прекратила работу в Петербурге, туристы рискуют не улететь в отпуск
13:48
Лопнувшая труба залила перрон «Бухарестской»
13:47
СК опубликовал видео дебоша полуодетого мужчины в женском монастыре
13:39
Российские банки смогут на основании подозрений блокировать карты клиентов
13:33
Петербургу оставят туристическую полицию после ЧМ-2018
13:24
Боярский, Назаров, Светлаков и Кайков: фанаты разных клубов объединились в ролике к ЧМ-2018
13:20
Девочку, пострадавшую от удара головой в петербургской больнице, переводят из реанимации в отделение
13:02
Депутат, обвиняемый в домогательствах, решит, как наказывать за оскорбления руководства РФ
12:42
Петербургский суд разрешил выносить радужные флаги на Первомай
12:39
Депутаты хотят смотреть футбол вместо работы
12:33
Пострадавшая от удара головой в петербургской больнице девочка находится в реанимации
12:29
Платный вход в Летний сад объяснили «экономическими показателями»
12:21
Госдума ввела штрафы для поисковиков за ссылки на запрещенные сайты
12:12
Россия - главный пират Европы, но количество нелегального ПО падает
12:03
Ранний пейзаж Ван Гога ушел с молотка и установил рекорд
12:00
СМИ: Жаров остается во главе Роскомнадзора
11:53
Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018
11:47
Bloomberg назвал самого богатого россиянина
11:47
Петербуржец, державший в заточении мейн-куна Евангелисту, ответит перед судом
11:44
Премьер Нидерландов взял в руки швабру под аплодисменты
11:25
Причину смерти петербургской школьницы будут искать в Интернете
11:04
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой об инкубатор
11:03
Улицу Радищева в Ульяновске замостили надгробиями
10:52
Клещи покусали 175 тысяч россиян
10:47
Глава МВД заявил о снижении преступности в стране
10:35
Шестиклассница сломала позвоночник, прыгая в заброшенном здании на Стачек
10:26
В Казани тушат ТЦ «Порт»
10:08
В Голландии по просьбе Украины арестовали активы «Газпрома»
09:56
РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018
09:51
Курсор мыши помогает обнаружить болезнь Паркинсона
09:31
Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил
09:22
Петербург - в десятке экологически благополучных регионов. Ленобласть - на 72-м месте
09:08
Московское шоссе продолжает «собирать дань» пешеходами
08:52
Глава ВМС Украины ищет 51 миллион долларов на флот и говорит о «точке невозврата»
08:47
В Коломягах разбойник с ломом покалечил сотрудницу «Фикс Прайса»
08:30
В промзоне на Октябрьской набережной тушили ёмкость из-под мазута
08:27
В ОАЭ зафиксировали коронавирус, от которого нет вакцины
08:15
Клинтон объяснил, почему Россия приводит его в ярость
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.06.2018 16:15

Грузовик на Московском шоссе впечатался в фуру. Прилетел вертолёт

Многокилометровая пробка образовалась днём 5 июня на Московском шоссе из-за серьёзного ДТП перед Ям-Ижорой.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, в 13:20 на 675-м километре автодороги М-10 «Россия» в Пушкинском районе города столкнулись два попутных грузовика: «Скания» врезалась в «Рено». Тяжёлые травмы получил водитель «Скании», мужчина 1968 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

Грузовик на Московском шоссе впечатался в фуру. Прилетел вертолёт

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что оба грузовика с номерами других регионов: «Скания» – из Владимирской области (33-й регион), «Рено» – из Дагестана (05-й регион). На кадрах с места аварии видно, что на место прилетал вертолёт.

Движение в сторону Москвы ограничено. В 14:16 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал пробку длиной 5,8 километра от Колпинского шоссе до реки Попова Ижорка, в которой можно потерять 34 минуты, что на 20 минут больше обычного. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», её длина составляет около 8 километров.

Напомним, минувшей ночью неподалёку, на 683-м километре Московского шоссе, в ДТП пострадал ещё один мужчина, пешеход.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Главу штаба Навального в Петербурге наказали за попытку сорвать инаугурацию Путина
Падение информационного щита на человека на Невском попало на видео
250 сотрудников Скотленд-Ярда три месяца расследуют дело Скрипалей, но успеха не добились
Сотрудник Госпожнадзора Выборгского района заплатит 2,7 млн штрафа за взятку
Грузовик на Московском шоссе впечатался в фуру. Прилетел вертолёт
СМИ: Полковник не смог возглавить полицию Дагестана за два миллиона долларов
Жительница Омска получила уголовное дело за попытку поймать мужа на измене
ГИБДД: На КАД почтовый ВАЗ влетел в УАЗ и молоковоз, стоявшие из-за другого ДТП
Молоко, почта и «Патриот» собрали на КАД пробку в 10 км. Спасатели резали машину
Лопнувшая труба залила перрон «Бухарестской»
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Как долговые ямы превращаются в реальные
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Дегустатора могли закопать за обнал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Боярский, Назаров, Светлаков и Кайков: фанаты разных клубов объединились в ролике к ЧМ-2018

"ДТП и ЧП"/vk.com

Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.