Грузовик на Московском шоссе впечатался в фуру. Прилетел вертолёт

Многокилометровая пробка образовалась днём 5 июня на Московском шоссе из-за серьёзного ДТП перед Ям-Ижорой.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, в 13:20 на 675-м километре автодороги М-10 «Россия» в Пушкинском районе города столкнулись два попутных грузовика: «Скания» врезалась в «Рено». Тяжёлые травмы получил водитель «Скании», мужчина 1968 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что оба грузовика с номерами других регионов: «Скания» – из Владимирской области (33-й регион), «Рено» – из Дагестана (05-й регион). На кадрах с места аварии видно, что на место прилетал вертолёт.

Движение в сторону Москвы ограничено. В 14:16 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал пробку длиной 5,8 километра от Колпинского шоссе до реки Попова Ижорка, в которой можно потерять 34 минуты, что на 20 минут больше обычного. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», её длина составляет около 8 километров.

Напомним, минувшей ночью неподалёку, на 683-м километре Московского шоссе, в ДТП пострадал ещё один мужчина, пешеход.