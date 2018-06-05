Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь

Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.

Аэрофлот, как и ранее в летнем расписании, будет выполнять десять рейсов в сутки. На данный момент Аэрофлот незначительно сократил провозную ёмкость на этом направлении на 1,5%, поставив самолеты меньшей размерности. Это произошло из-за объективного снижения спроса на авиаперевозки в Крым в связи с запуском Крымского моста.

Напомним, что Аэрофлот по ряду направлений, в том числе и в Симферополь, реализует собственную социальную программу «плоских тарифов». Воспользоваться «плоскими тарифами» может любой пассажир без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономический класс обслуживания по фиксированной цене. Так, стоимость билета по маршруту Москва-Симферополь-Москва составит от 9350 руб. или от 5610 руб. в одну сторону, включая таксы и сборы.