В Финляндии ждут июньских заморозков и прячутся от ветра

Жаркий май резко сменился холодной и ветреной погодой. Вторник, 5 июня, стал самым холодным днём начавшегося лета в Финляндии. По данным Метеорологического института страны, по всей стране столбик термометра не смог преодолеть отметку даже в +15 градусов Цельсия. Самая высокая температура была зафиксирована в Хельсинки — плюс 13,9 градуса.

Дует сильный ветер, более чем на 20 метеорологических станциях порывы ветра превысили 20 м/с. Во многих регионах сохраняется высокий уровень угрозы лесных пожаров. Ветреная погода препятствует тушению огня.

По прогнозу Yle, в ночь на среду, 6 июня, ожидаются заморозки. После этого потеплеет, температура поднимется выше +15.

Ранее сообщалось, что погода в мае побила сразу несколько рекордов.