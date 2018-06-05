Италия предложила пересмотреть антироссийские санкции

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время своего выступления в сенате республики заявил о необходимости пересмотра санкционного давления на Россию.

«Мы остаемся сторонниками открытости в отношении России, которая в последние годы укрепила свою роль в решении международных кризисов. Мы будем способствовать пересмотру системы санкций, начав с тех, которые влияют на российское гражданское общество", – цитирует 5 июня итальянского премьера агентство ANSA.

При этом Конте подчеркнул, что Италия остается сторонником США и членом НАТО.

Напомним, что это не первый раз, когда итальянские политики высказываются против санкций в отношении России. Так, еще в 2017-м глава региона Венето Лука Дзайа рассказал об убытках от охлаждения отношении с Россией, а лидер партии "Лига" Маттео Салвини назвал санкции "безумными". Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, в свою очередь, предупредил итальянцев о проблемах в отношениях с ЕС в случае отмены санкций.