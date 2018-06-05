Amnesty International обвинила США в убийстве сотен мирных сирийцев

В ходе 4-месячной военной операции западной коалиции войск под предводительством США в сирийском городе Ракка были убиты сотни мирных жителей. Об этом сообщается в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 5 июня. Документ называется "Война на уничтожение".

"Имеются доказательства того, что отдельные члены Коалиционных сил несут ответственность за военные преступления", – говорится в отчете правозащитников.

В частности, военные коалиции обвиняются в том, что в результате борьбы с запрещенной во многих странах, включая Россию, организацией ИГИЛ, была разрушена значительная часть Ракки. Сотни жителей города погибли в попытках укрыться от бомбардировок.

"Коалиционные силы не вели адекватного учета гражданских лиц, присутствовавших в городе, и не смогли принять меры предосторожности, необходимые для того, чтобы свести к минимуму жертвы", – отмечается в докладе.

"Спустя восемь месяцев западная коалиция по-прежнему отрицает человеческие жертвы в результате своей военной операции. Amnesty International призывает страны – члены коалиции оперативно и беспристрастно расследовать информацию о нарушениях международного права и жертвах среди гражданского населения", – пишут правозащитники.

Amnesty International требует предоставить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, что в 2014 году началось вмешательство западных стран в конфликт в Сирии на стороне оппозиционных сил. В 2016 году курдские повстанцы при поддержке авиации США активизировались в районе города Ракка, считавшегося фактической столицей Исламского государства. В июне 2017 года бойцы оппозиционных Сил демократической Сирии (СДС) и западной коалиции войск начали финальную стадию наступления, а к концу сентября город был практически освобожден от террористов. Министерство обороны России заявило о "катастрофических разрушениях" в городе на северном берегу реки Евфрат и жертвах среди мирных жителей. Представители Amnesty International в 2017 году посетили 42 места бомбардировок в Ракке и опросили более сотни участников событий, обвинив военных международных сил в убийствах сотен мирных жителей. США, в свою очередь, неоднократно обвиняли Россию в убийствах мирного населения, например в районе Восточная Гута.