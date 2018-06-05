"Мост глупости - 2", "Мост глупости - 3"... "Мост глупости - 5"

«Мост глупости» - пожалуй, самый известный дорожный мем Петербурга. На самом деле таких опасных мест в нашем городе немало.

«Мосту глупости» в определённом смысле повезло. Один остроумный петербуржец (активист проекта «Велосипедизация Петербурга» Олег Шляхтин) превратил его в мем, открыв твиттер-канал от его имени. И как кукла у хорошего кукловода, @FoolsBridge обрёл «душу» и зажил своей жизнью. В Петербурге множество таких «узких», точнее, низких мест, собирающих «урожаи» на протяжении десятилетий. Теперь их называют «мост глупости – 2», «конкурент моста глупости». Не одно поколение водителей-профессионалов объезжает эти засады.

Мы решили напомнить эти проблемные точки. Может, им тоже повезёт и ими займётся городская администрация.

В Петербурге уже есть одна громкая история из этой серии с «хеппи-эндом» – Американские мосты. Долгие годы под ними застревали грузовики, пока наконец Смольный не разрешил эту проблему масштабной реконструкцией. Пролёт под мостами понизили за счёт строительства открытых тоннелей, а набережные расширили. С декабря 2012 года здесь всё хорошо. Получить отдельный твиттер мосты не успели, хоть и были фактически мемом с советских времён.

Сейчас самые популярные «засады» в городе – это, пожалуй, проезды под железнодорожными мостами на Боровой улице, на Южном шоссе у станции Сортировочная, на Рощинской улице.

Официальной (да и неофициальной) статистики аварий, происходящих здесь, нет, поэтому сравнить с «мостом глупости» сложно. Но даже найденные по соцсетям сообщения об авариях (наверняка далеко не все) дают представление о проблеме.

Боровая улица

12 марта 2018 года. Застрял миксер. «Скоро на мосту появится надпись: «Миксеры здесь не пройдут!» – шутили в соцсетях.

18 января 2018 года, параллельно с очередным ДТП на Софийской. Мусоровоз прошёл, но его груз остался частично на земле, частично на мосту – в виде сказочного невода.

5 октября 2017 года, снова в один день с «мостом глупости». Застрял рефрижератор.

21 июня и 3 марта 2017 года застревали фуры.

Южное шоссе

26 апреля 2018 года, авария в «зелёных тонах», «Газель» запрыгнула на тротуар и частично лишилась кузова.

3 ноября 2017 года. Водитель «Газели» сломал фургон пополам и заткнул проезд под мостами.

19 октября 2017 года. Грузовик разломал кузов, предъявив миру его содержимое.

11 октября 2017 года. Грузовик получил сверху от моста, а сзади – от легковушки.

26 апреля 2017 года. «Любитель активного отдыха» разбил «палатку».

20 февраля 2016 года. Грузовик застрял на середине пути, под вторым мостом. Это типичная ситуация здесь, отмечают автомобилисты в соцсетях: «Второй мост ниже, и люди, проехав первый, на второй уже не смотрят».

Рощинская улица

Проезд под железнодорожным мостом на участке, соединяющем Рощинскую и Новорощинскую, фуры затыкали полностью или частично 20 февраля и 24 апреля 2018 года, 22 июня и 20 декабря 2017 года. Это только те случаи, которые нам удалось найти за период подготовки материала.

Назовём ещё два специальных места, где высота ограничена намеренно с помощью специальных конструкций: проезд около ТЦ «Мега Дыбенко» и проезд около автоцентра в Кудрово, находящиеся примерно в километре друг от друга.

Автомобилисты в соцсетях поясняют, что у «Меги» установлен весовой отбойник (указанная высота – 2,5 м), который призван избавить дорогу от тяжёлого (читай – грузового) транспорта. Для примера несколько аварий, случившихся там.

26 апреля 2018 года. ДТП в «желтых тонах». «Газель» не прошла по высоте, а «Опель» ехал слишком близко к ней и получил кузовом «Газели» в «нос».

30 октября 2017 года. Новый ограничитель не выдержал двух ДТП подряд с разницей в пару часов.

2 сентября 2017 года. Поливальная машина не только снесла поперечную трубу, но и вывернула из земли крепкие опоры, после чего ограничитель и пришлось менять. Не повезло оказаться в этот момент рядом двум легковушкам – их задело трубой.

Около автоцентра, как пишут в соцсетях, ограничитель (тоже 2,5 м) поставлен владельцами группы автосалонов, которые строили дорогу только для проезда легкового транспорта и автовозов на свои парковки и площадки. На эту территорию, отмечают автомобилисты, есть въезды без ограничителей через «Карусель» и Колтуши. И хотя поток транспорта там совсем невелик, но ДТП происходят регулярно. 20 октября 2017 года там разобралась «Газель», а месяцем раньше, 15 сентября, другой грузовик чуть не снёс сам ограничитель.

«Подобные ограничители используются городскими службами, чтобы не допустить проезда большегрузных автомобилей по жилым кварталам. Например, в крупные ТЦ большегрузы приезжают через определенный въезд, и, чтобы эти машины не выезжали через жилые кварталы, поставлены ограничители», – объясняют в пресс-службе компании «Грузовичкоф».

Вот ещё несколько сложных точек:

Пушкинская улица в Горской ( карта );

); Екатерининский проспект, у дома 14 ( карта );

); улица Салова, у дома 39 ( карта );

); Варшавская улица ( карта );

); проезд между проспектами Народного Ополчения и Станционным ( карта );

); Технологический проспект в Металлострое ( карта );

); около ТЦ «Мега Парнас» по дороге от «Оби» в сторону «Тойота-центра».

Ситуацию с «низкими местами» прокомментировал «Фонтанке» ведущий специалист ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» Дмитрий Попов. «Почему не построили сразу высокие мосты — на то миллион обстоятельств. Так сложилась архитектура. Сама проблема шире «вопроса мостов», она не в отношении к узким местам, а в отношении водителей к дорожным знакам», – говорит Попов.

Он привёл два примера. «Лет шесть назад при реконструкции северной набережной Обводного канала для подъёма Американских мостов предусматривалось занижение высоты на время работ. В створе Атаманского моста была положена ограничительная горизонтальная свая, а на заходе с моста Александра Невского стоял знак. В первые дни грузовики, невзирая на предупреждения, массово заезжали на этот участок, и выбираться оттуда им приходилось задним ходом – пока все не привыкли. Люди ездят по привычке, не обращая внимания на изменившуюся дорожную ситуацию. Это называется стереотипное управление автомобилем», – отмечает специалист ГУ «ДОДД».

А в минувшие выходные, по его словам, телевизионщики снимали сюжет про установку габаритных ворот перед мостом на Софийской. Прямо во время съёмок, «на камеру», водитель грузовика проехал под предупреждающей планкой, не обратив внимания, что ему по кузовку бьют металлические палки, звуком предупреждающие об ограничении высоты.

«Мост глупости» одновременно с недоработками дорожных архитекторов высвечивает грандиозные проблемы с тем, как водители относятся к организации дорожного движения, и указывает на низкий уровень квалификации водителя, осуществляющего коммерческую перевозку, – резюмирует Дмитрий Попов. – Плохой водитель с таким же «успехом» задавит пешехода, потому что не заметил знак. Большой знак или маленький – неважно, он в принципе его не увидит. Здесь в первую очередь транспортные компании должны обратить внимание на профессионализм своих работников».

Юлия Яковлева, «Фонтанка.ру»