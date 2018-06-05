Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Со стороны Внешэкономбанка документы подписал Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Дмитрий Курдюков, со стороны ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – вице-президент, член Правления Вячеслав Ермолин.

Механизм фабрики предусматривает предоставление кредитных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита с элементами господдержки. Соглашение о сотрудничестве между ВЭБом (оператор фабрики и организатор синдикаций) и банками-участниками предполагает поиск и проработку инвестиционных проектов, а также принятие решений о возможности их финансирования в рамках фабрики.

«Мы видим интерес к фабрике. И интерес большой. Не только со стороны банков, но и со стороны инициаторов проектов. Механизм фабрики имеет преимущества и для заемщиков, и для банков. Фабрика позволит вывести отдельные проектные инициативы на этап финансирования, увеличить объем инвестиций в приоритетные для ВЭБа отрасли. Ожидаем, что коммерческие банки должны сыграть одну из ключевых ролей в развитии Фабрики. Наша активная работа по синдицированному кредитованию должна дать дополнительный импульс развитию экономики России», – подчеркнул Дмитрий Курдюков.

«Участие в фабрике проектного финансирования позволит Банку «Санкт-Петербург» как самому предлагать перспективные проекты для совместного финансирования с партнерами, так и принимать участие в интересных с экономической и важных со стратегической точки зрения проектах, предложенных другими участниками фабрики. Считаем такой инструмент удобным и нужным для всех участников – как банков, так и заемщиков», – говорит вице-президент, член Правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

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