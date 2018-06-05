МЧС вернется к проверкам объектов среднего бизнеса

Министерство чрезвычайных ситуаций отменит свой же приказ, запрещавший проведение плановых проверок объектов среднего бизнеса. От пристального внимания Госпожнадзора освободят только малых предпринимателей. Об этом журналистам 5 июня сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса», – приводит слова чиновника «Коммерсантъ».

Кроме того, по словам Чуприяна, МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора.

Объекты малого и среднего предпринимательства исключили из ежегодных проверок 12 сентября 2016 года. Частичная отмена этого приказа связана, очевидно, с трагедией в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», где в марте текущего года погибли 60 человек. Как выяснилось после трагедии, торговый комплекс не проверяли несколько лет, исключив его из планового перечня.

В свою очередь, российское правительство предлагает продлить «надзорные каникулы» еще на четыре года.