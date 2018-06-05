Министр цифрового развития Носков: Мы ищем новые способы блокировки Telegram

Минкомсвязи не отказывается от идеи заблокировать Telegram. Как пишут «Ведомости», об этом 5 июня заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«Министерство и Роскомнадзор реализуют решение суда, мы постоянно ищем новые технические решения для реализации этого решения», – заявил Носков.

Ранее новый министр рассказал, что глава Роскомнадзора Александр Жаров остается на своем посту. Критика, связанная с не слишком успешной блокировкой мессенджера Telegram, на карьере Жарова пока никак не сказывается.