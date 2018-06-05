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05.06.2018 15:03

Министр цифрового развития Носков: Мы ищем новые способы блокировки Telegram

Минкомсвязи не отказывается от идеи заблокировать Telegram. Как пишут «Ведомости», об этом 5 июня заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«Министерство и Роскомнадзор реализуют решение суда, мы постоянно ищем новые технические решения для реализации этого решения», – заявил Носков.

Ранее новый министр рассказал, что глава Роскомнадзора Александр Жаров остается на своем посту. Критика, связанная с не слишком успешной блокировкой мессенджера Telegram, на карьере Жарова пока никак не сказывается. 

Справка:

Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Telegram решение суда обжаловал. При этом мессенджером продолжают пользоваться не только рядовые россияне: есть неофициальный канал у Следственного комитета, у главы Чечни Рамзана Кадырова и т.д.


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