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05.06.2018 15:01

«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800

«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.

До конца 2018 года флот «Победы» пополнят еще четыре новых самолета Boeing 737-800. Все самолеты поставляются в парк авиакомпании напрямую с завода-производителя.

Компания Boeing, которая регулярно мониторит ключевые эксплуатационные параметры своих самолетов, отмечает успехи «Победы». Авиакомпания  задает новые стандарты авиаиндустрии в части среднесуточного налета на одно воздушное судно, превосходя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков. Расширение флота позволит авиакомпании «Победа» уже в 2018 году войти в ТОП-5 крупнейших авиаперевозчиков страны.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. По итогам 2016 г. авиакомпания перевезла 4,3 млн пассажиров, в 2017 году пассажиропоток составил 4,6 млн человек.

 


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Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01

«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53

«Спортолёт» - народное название самолета «России»

Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
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Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53
«Спортолёт» - народное название самолета «России»
Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
shutterstock.com
04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
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Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
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