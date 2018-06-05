«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.

До конца 2018 года флот «Победы» пополнят еще четыре новых самолета Boeing 737-800. Все самолеты поставляются в парк авиакомпании напрямую с завода-производителя.

Компания Boeing, которая регулярно мониторит ключевые эксплуатационные параметры своих самолетов, отмечает успехи «Победы». Авиакомпания задает новые стандарты авиаиндустрии в части среднесуточного налета на одно воздушное судно, превосходя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков. Расширение флота позволит авиакомпании «Победа» уже в 2018 году войти в ТОП-5 крупнейших авиаперевозчиков страны.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. По итогам 2016 г. авиакомпания перевезла 4,3 млн пассажиров, в 2017 году пассажиропоток составил 4,6 млн человек.