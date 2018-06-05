СМИ: Полковник не смог возглавить полицию Дагестана за два миллиона долларов

В Москве задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана. По данным СМИ, Магомеда Хизриева заподозрили в попытке профинансировать своё продвижение по карьерной лестнице.

Как сообщили 5 июня в МВД России, операцию провели сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства и оперативники ФСБ. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к преступлению. К какому именно – в пресс-службе МВД не уточняют. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о взятке в размере двух миллионов долларов. Именно в такую сумму Хизриев якобы оценил свою фамилию на кабинете главы полиции Дагестана. Деньги за должность предполагалось «занести» кому-то из руководства ГУСБ, которое согласовывает подобные назначения, уточняет источник газеты.

Интересующий полковника пост занимает 61-летний генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов. Он возглавляет ведомство с 2010 года и уже достиг пенсионного возраста. Однако, несмотря на слухи об отставке, Владимир Путин продлил контракт Магомедова. Распоряжение об этом Кремль опубликовал накануне.

Хизриева задержали в одном из зданий ГУСБ МВД в Москве, пишет «Коммерсантъ». Вопрос о его дальнейшей службе в органах внутренних дел будет решён по результатам служебной проверки.