Строить частный трамвай до Петергофа заявились пять компаний

В Смольном 5 июня вскрыли конверты с названиями участников конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту г. Петергоф – ст. м. «Кировский завод (Путиловская)». Как сообщили «Фонтанке» в комитете по инвестициям, всего заявки на участие подали пять компаний.

Претендуют на право построить трамвайную линию до Петергофа по ГЧП ООО «Трамвайная компания Северной столицы» (в числе собственников – ВТБ и «Пилон»), ООО «Проектно-инвестиционная компания А» («АБЗ-Дорстрой» и Газпромбанк), подрядчик трассы М-11 турецкая компания ICA (ООО «АйСиЭй ЛТ»), Третья концессионная компания (на 90% принадлежит группе «ВИС») и ООО «Автодорожная концессионная компания» (основной собственник – инвестиционная компания «Лидер»).

«До 20 июня 2018 года комиссия рассмотрит поступившие заявки на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, а также проведет оценку заявок, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации», – отметили в комитете.

Чтобы связать Петергоф с Петербургом трамвайной сетью, предстоит достроить около 20 км трамвайных путей. Затраты на этот проект комитет по инвестициям Северной столицы оценивает в 14,4 млрд рублей. Срок действия соглашения составит 30 лет.

Маршрут скоростного трамвая будет разбит на два этапа (пусковых комплекса): в первые четыре года построят ветку от существующих трамвайных путей – по ул. Маршала Казакова, Балтийскому бульвару, ул. Маршала Захарова, проспекту Героев до Петергофского шоссе – общей протяженностью 6 км, а затем в следующие три года – от существующих путей на Петергофском шоссе до города Петергофа. Для первого этапа требуется приобрести 11 трамваев, для второго — еще 8.

«Создание на юго-западе города интегрированной сбалансированной транспортной системы станет важным фактором социально-экономического развития, повышения привлекательности Санкт Петербурга, а также общественной и инвестиционной активности», – утверждают в Смольном.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2018 году правительство Санкт-Петербурга и консорциум группы компаний «АБЗ-1» и Газпромбанка («Балтнедвижсервис») заключили договор на строительство и 30-летнюю эксплуатацию еще одной линии легкорельсового трамвая – по маршруту Купчино -- Шушары -- Славянка. Инвестор предложил минимальную стоимость реализации проекта — 58 млрд руб. Согласно договору, «Балтнедвижсервис» должен будет построить до 2021 года участок от существующих трамвайных путей и конечной станции «Балканская площадь» до Новгородского проспекта, включая трамвайную сеть по Новгородскому проспекту, Чудовской улице, Старорусскому проспекту.