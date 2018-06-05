«Спортолёт» - народное название самолета «России»

Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало – «Спортолёт».

Ливрея этого самолета призвана вдохновлять российских спортсменов и сборные к новым достижениям, а также укреплять спортивный дух и сплоченность болельщиков. В качестве основных элементов «спортивной» ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, которые объединили в себе зимние, летние, командные и индивидуальные виды спорта, являющиеся одними из наиболее любимых российской аудиторией болельщиков.

28 мая, после прилёта воздушного судна Airbus А319 (бортовой номер VQ-BCP) с перекраски авиакомпания «Россия» в рамках своей официальной станицы в Instagram предложила подписчикам придумать свой вариант названия спортивного самолета. В итоге, под публикацией о конкурсе было предложено более 130 названий, из которых «Спортолёт» оказался наиболее звучным и популярным среди всех вариантов.

Первому подписчику, предложившему это название, в ближайшее время будет вручена модель самолета Airbus A319.

Поскольку название оказалось очень популярным авиакомпания приняла решение подарить фирменные сувениры ещё двум участникам конкурса, которые предложили такой же вариант вторым и третьим по счету.

«Спортолёт» не первый самолет с уникальной ливреей в парке компании. С июля 2014 года «Россия» является партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит». Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба. С момента презентации в ноябре 2014 года он завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и авиапутешественников, получив народное название «Зенитолет».

Ролик о том, как осуществлялась покраска ливреи "Спортолёта", доступен на официальном канале авиакомпании «Россия» в YouTube.