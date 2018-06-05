Власти Финляндии задумались о легализации эвтаназии

Гражданская инициатива о легализации эвтаназии, направленная в парламент Финляндии, принесла свои плоды. Минздрав Суоми изучит потребность внесения в закон изменений, касающихся эвтаназии, права пациента на самоопределение и паллиативной помощи (лечение, направленное на облегчение симптомов опасного для жизни заболевания и уход за пациентом. – Прим. ред.). Для этого назначена специальная рабочая группа, сообщили 5 июня в министерстве социального обеспечения и здравоохранения страны.

Цель гражданской инициативы заключалась в том, чтобы помочь умирающим и страдающим людям, которые хотят уйти из жизни по собственной воле в ситуации, когда лечение больше не помогает. Помимо этого, она призывает обеспечить всестороннее обеспечение высококачественной паллиативной помощью на всей территории Финляндии. Парламент отклонил эту инициативу в мае 2018 года, но решил назначить широкую экспертную группу для дальнейшего изучения этого вопроса.

«Существует много этических вопросов, связанных с уходом из жизни, одним из наиболее важных среди них является равенство граждан с точки зрения доступа к лечению», – заявила министр здравоохранения Анника Саарикко.

Рабочая группа будет изучать вопрос до середины лета 2021 года. В её рамках также действует группа, которая должна распланировать, как потратить выделенный государством 1 млн евро на развитие паллиативной помощи.

Как в России и большинстве европейских стран, эвтаназия в Финляндии запрещена законом. Однако в мире есть такие страны, как Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Колумбия и Канада, где действующее законодательство позволяет эвтаназию.

Почти 73% жителей Суоми поддерживают легализацию эвтаназии на законодательном уровне, категорически против выступают всего 9%.